Pogoda. Intensywne opady śniegu i trudne warunki na drogach. IMGW ostrzega, są alerty RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa skierowało alerty do mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego oraz części woj. śląskiego i małopolskiego. Alerty dotyczą piątku i soboty, są związane z intensywnymi opadami śniegu.

RCB przekazało w piątek, że możliwe są zwieje i zamiecie śnieżne, ostrzegło też przed trudnymi warunkami na drogach. Urzędnicy apelują do mieszkańców tych regionów o pozostanie w domach.

"Dziś opady śniegu w całym kraju. Przyrost pokrywy w górach i rejonach podgórskich o 10 cm. Na północy możliwe burze. Temperatura od -6°C na południu do 3°C nad morzem. Wiatr północny, na południu i nad morzem w porywach do 65 km/h, w górach do 90 km/h. Zawieje i zamiecie śnieżne" - wskazał w piątek po południu na Twitterze Instytut Meterologii i Gospodarki Wodnej.

Na stronie internetowej IMGW można śledzić bieżące ostrzeżenia meteorologiczne. Dotyczą one, w zależności od regionu, m.in. silnego wiatru, oblodzenia i intensywnych opadów śniegu.

Pogoda. Intensywne opady śniegu

Instytut wskazywał wcześniej, że opady śniegu zaobserwowano "w pasie od woj. warmińsko-mazurskiego po małopolskie".

"Od godz. 13 po mieście jeździ 97 pługoposypywarek. Opady póki co nie ustępują, a IMGW wydało ostrzeżenie o oblodzeniu, także uważajcie na siebie!" - zaapelowały w piątek po południu władze Łodzi.

Na stołeczne ulice, którymi kursują autobusy miejskiej, wyjechało 170 pługoposypywarek. Jak przekazały władze Warszawy, pozostałe ulice są oczyszczane m.in. na zlecenie urzędów dzielnic.

Z kolei władze Zakopanego poinformowały w mediach społecznościowych, że trwa akcja wywozu śniegu z ulic, a "z uwagi na ilość opadów wywozem objęte są również drogi poza ścisłym centrum miasta".

Jak poinformowano, do 3 lutego z dróg wywieziono już 17 tys. m3 śniegu.

Z kolei Polska Agencja Prasowa informowała, że z powodu trudnych warunków sześć samolotów, które miały wylądować na gdańskim lotnisku, zostało skierowanych do innych miast. Odwołano trzy loty z Gdańska.