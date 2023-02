Logo Sejmu użyte bezprawnie, hotel odwołuje debatę. Ostrzeżenie przed rosyjską propagandą

Jako pierwszy o tej sprawie informował portal PolskieRadio24.pl. Według wiedzy dziennikarzy portalu, podczas debaty miały być głoszone między innymi takie tezy: "Polska prowadzi agresywną politykę względem Białorusi, co utrudnia Polsce uzyskanie statusu mocarstwa" czy "wojna w Ukrainie prowadzona jest przez establishment w celu grabieży ukraińskich terenów". Według planów prelegenci mieli także dowodzić, że "Polak jest w Polsce gospodarzem", i propagować hasło "zero wrogów wśród sąsiadów".

REKLAMA

Żaryn ostrzegł TV Trwam. "Treści zbieżne z rosyjską propagandą"

Kielce. Hotel odwołał antyukraińską debatę. "Nie jesteśmy związani z organizatorami"

W spotkaniu w Kielcach miała też wziąć udział była wykładowczyni Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dr Lucyna Kulińska, która zajmuje się zagadnieniami nacjonalizmu, terroryzmu i globalizmu. Według portalu polskiego radia, już wcześniej miała głosić m.in., że trwająca wojna doprowadzi do sytuacji, że tereny Ukrainy zostaną "oczyszczone z rdzennych mieszkańców" i że za tą wojną stoją "wielcy tego świata".

Po publikacji portalu PolskieRadio24.pl ws. planowanej antyukraińskiej debaty, Grand Hotel Kielce wydał specjalne oświadczenie.

Pragniemy wyjaśnić, że nie jesteśmy w żaden sposób związani z organizatorami, ani organizacją wyżej wymienionej konferencji. Nasze logo zostało użyte na plakacie w sposób bezprawny

- czytamy na Facebooku.

Podkreślono, że rezerwacja sali konferencyjnej na potrzeby tego wydarzenia została anulowana, a debata w tym hotelu się nie odbędzie.

Grand Hotel od początku wojny w Ukrainie organizuje wsparcie dla tego narodu ukraińskiego poprzez różnorodne zbiórki i działalność punktu pomocy w pierwszych miesiącach wojny. Z tym większym niepokojem przyjęliśmy informację, że wspomniana konferencja może być nacechowana 'antyukraińsko'

- podkreślono.

Andrzej Grzegrzółka z Centrum Informacyjnego Sejmu informował wcześniej, że planowane wydarzenie nie ma związku z działalnością Kancelarii Sejmu i nie odbywa się pod patronatem marszałek Sejmu ani żadnego z wicemarszałków.

Nikt też nie występował o zgodę na użycie logo. Doszło zatem najpewniej do samowolnego i bezprawnego wykorzystania znaku graficznego Sejmu

- czytamy.

Dr Leszek Sykulski miał być głównym prelegentem antyukraińskiej debaty

Stanisław Żaryn, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP ostrzegł pod koniec stycznia, że dr Leszek Sykulski, który miał być głównym prelegentem antyukraińskiej debaty, "jest jednym z komentatorów infekujących polską przestrzeń informacyjną tezami zbieżnymi z przekazem rosyjskiej propagandy przeciwko Polsce".

W osobnym wpisie ostrzegał też, że "wzrasta poziom przenikania do debaty w Polsce tez współbrzmiących z rosyjską propagandą. Identyfikowane działania informacyjne mogą rzutować negatywnie na bezpieczeństwo przestrzeni informacyjnej RP oraz bezpieczeństwo Polski".

W czwartek Stanisław Żaryn ostrzegał z kolei, że służby zidentyfikowały wielokrotne próby podszywania się pod polskie urzędy i instytucje. Kampanie dezinformacyjne prowadzone przez Rosję i Białoruś skierowane są głównie do przebywających w Polsce obywateli Ukrainy.

Rosyjska propaganda przybiera na sile. Powstała przerobiona mapa Polski

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP poinformował, że podmioty podszywające się pod polskie instytucje państwowe wysyłają pisma elektroniczne lub rozpowszechniają ulotki z kodem QR kierującym do fałszywych informacji. Obywatele Ukrainy są błędnie informowani, że państwo polskie zbiera dane dotyczące Ukraińców mieszkających na stałe w Polsce.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl



- Taka sugestia płynie z tych treści, że Polska przygotowuje jakąś bazę danych na potrzeby pewnych działań i pewnych kampanii - wyjaśnił Stanisław Żaryn. Dodał, że podobne kampanie dezinformacyjne trwają w innych europejskich krajach, które przyjęły ukraińskich uchodźców. Tam organizatorzy tych inicjatyw sugerują, że zbieranie danych o Ukraińcach ma na celu organizowanie ich wywozu na Ukrainę.

Kim jest dr Leszek Sykulski? Kontaktował się z "mózgiem" Władimira Putina

Leszek Sykulski jest doktorem nauk społecznych, historykiem, nauczycielem akademickim, a także prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego - możemy przeczytać na jego oficjalnej stronie. Otwarcie sprzeciwia się wspieraniu Ukrainy przez Polskę. W jego mediach społecznościowych możemy przeczytać, że "jest to narażanie naszego kraju na działania odwetowe Rosji i ew. niepotrzebną wojnę", dlatego też nawołuje do dialogu z Kremlem.

Jak czytamy na portalu Polskiego Radia, Sykulski twierdzi też, że "od 1999 r. władze Polski prowadzą niezwykle agresywną politykę wschodnią, politykę ingerowania w wewnętrzne sprawy Białorusi. I to jest polityka błędna, to jest polityka, która nam zamyka drogę do bycia mocarstwem gospodarczym".

Propaganda w Rosji o tym, że "życie jest mocno przereklamowane"

W kwietniu 2022 roku przeprowadził wywiad z rosyjskim ambasadorem Sergiejem Andriejewem. W trakcie rozmowy dyplomata wielokrotnie zapewniał, że odpowiedzialność za eskalację konfliktu na wschodzie ponosi Kijów oraz państwa Zachodu, które wspierają Ukrainę. Sykulski tego nie zdementował, a stworzył okazję do głoszenia propagandy Kremla. Politolog wielokrotnie kontaktował się także z ideologiem i mózgiem Putina Aleksandrem Duginem, który w 2014 roku mówił: "Zabijać, zabijać, tylko zabijać. Żadnych więcej rozmów. Jako profesor tak właśnie uważa".

Ostatnie wpisy Sykulskiego w mediach społecznościowych pokazują współpracę z Klubem Konfederacji w Jaworznie, Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna czy z Watahami Głosu Obywatelskiego.