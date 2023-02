Tatry. Turyści uwięzieni w schronisku. "Szlak zamknięty, okien nie widać"

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) w czwartek (2 lutego) ogłosiło czwarty stopień zagrożenia lawinowego. W związku z tym szlaki turystyczne Palenica Białczańska - Morskie Oko i Wodogrzmoty Mickiewicza - Dolina Pięciu Stawów są zamknięte do odwołania.

Tatry. "Szlak zamknięty, okien nie widać, kilkanaście osób w schronisku"

Okazuje się, osoby, które gościły w schronisku PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, nie mogą wrócić z gór. Powodem jest decyzja TOPR, a przede wszystkim warunki atmosferyczne. "Szlak zamknięty, okien nie widać, kilkanaście osób w schronisku zostaje do czasu poprawy warunków śniegowych. Na szczęście zapasów mamy dość, wszystkie systemy sprawne, wiec cierpliwie czekamy. Jak tylko będziemy mogli Was ponownie zaprosić, to damy znać" - czytamy we wpisie, który został udostępniony w piątek (3 lutego), na facebookowym profilu schroniska.

Tatry. Czwarty stopień zagrożenia lawinowego

W Tatrach spadło miejscami nawet 70 cm śniegu. Ponadto wieje silny wiatr. Lawinowa czwórka - w pięciostopniowej skali - obowiązuje zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie gór.

"Pokrywa śnieżna na większości stromych stoków jest słabo związana. Wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne nawet przy małym obciążeniu dodatkowym na wielu stromych stokach. W niektórych przypadkach należy spodziewać się licznych samoistnych dużych, a często bardzo dużych lawin" - czytamy w komunikacie TOPR.

"Warunki zdecydowanie niekorzystne. Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w teren wysokogórski. Należy pozostawać w granicach umiarkowanie stromych stoków oraz brać pod uwagę zasięg lawin z wyżej położonych stoków" - apelują ratownicy.

