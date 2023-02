Bp Edward Dajczak rezygnuje ze stanowiska. Przyznaje, że powodem jest depresja

Zobacz wideo Dr Górska-Kot: Na oddziały pediatryczne przyjmujemy codziennie dzieci po próbach samobójczych

Edward Dajczak był biskupem diecezjalnym przez ponad 15 lat. W czwartek kuria poinformowała, że papież Franciszek przyjął jego rezygnację. W rozmowie z "Gościem Niedzielnym" duchowny opowiedział o przyczynach swojej decyzji.

"Ataki depresji bywają na tyle mocne, że powodują chęć ukrycia się"

Bp Edward Dajczak wyjaśnił, że powodem jego rezygnacji jest stan zdrowia, a dokładniej konsekwencje trzech przebytych zakażeń koronawirusem. - Najcięższym było to drugie, które pozostawiło w moim życiu ślad, który trwa od roku 2021 do dzisiaj. Próbuję to jakoś opanować, również przy pomocy leków, ale idzie to z trudem - powiedział. - Sprawa dotyczy stanów lękowych, które na szczęście minęły, natomiast nie minęły ataki depresji. Bywają one nieraz na tyle mocne, że powodują wycofywanie się, chęć ukrycia się. Człowiek chciałby po prostu zasnąć i nie czuć rzeczywistości. Ci, którzy doświadczają depresji, wiedzą, o czym mówię - podkreślił.

Duchowni zaznaczył, że choroba utrudniła sprawowanie mu posługi. - Trzeba przecież podejmować decyzje o większej czy mniejszej wadze. Zauważyłem, że im taka decyzja była trudniejsza, tym nasilał się mój stan. Zaczynało się odkładanie, na jutro, na pojutrze. Kiedy zacząłem to spokojnie analizować, doszedłem do wniosków, że było to ze szkodą dla diecezji - powiedział.

Edward Dajczak o depresji: Jakiekolwiek udawanie tylko pogarsza sytuację

Bp Dajczak zwrócił się również z apelem do wszystkich osób, które zmagają się z depresją - Trzeba znaleźć człowieka, który pomoże. Ja znalazłem. Trzeba też dobrze trafić z lekami, ponieważ one jednak pomagają. W momencie, kiedy rozpocząłem terapię, także lekową, te stany zaczęły się tonować, są o wiele słabsze - podkreślił duchowny, dodając, że aby "nie stwarzać jeszcze trudniejszych sytuacji", postanowił zrezygnować z pełnionego urzędu. - Myślę, że nieraz trzeba podobnie postąpić, żeby choć trochę zwolnić nacisk na własną psychikę. Dobrze też, jeśli wokół są życzliwi ludzie, którzy wspierają. To jest konieczne w tym stanie. Trzeba też uczyć się z tym żyć, odpowiednio reagować, racjonalizować - zaznaczył.

Ustępujący biskup diecezjalny stwierdził również, że ważne, aby nie wstydzić się mówić o depresji. - Ze wszystkim, co nie jest do końca zależne od nas, trzeba się zmierzyć i nie ma co udawać siłacza tam, gdzie się nim nie jest. Jakiekolwiek udawanie tylko pogarsza sytuację. Nawet najbliżsi, o niczym nie wiedząc, mogą reagować na tyle nieprawidłowo, że to jedynie wszystko pogorszy - zauważył. Jak dodał, dlatego on sam nie kryje się z chorobą.

- Ta informacja potrzebna jest diecezjanom, żeby wiedzieli, dlaczego podjąłem decyzję o rezygnacji. (...) Stwierdziłem, że nie ma co marnować czasu, moje problemy nie miną automatycznie, a przed nami sporo zmian, które wymagają dynamizmu życia - wyjaśnił.

Bp Zbigniew Zieliński nowym biskupem koszalińsko-kołobrzeskim

Na następcę bp. Edwarda Dajczaka papież Franciszek mianował dotychczasowego koadiutora diecezji, biskupa Zbigniewa Zielińskiego - ogłosiła Nuncjatura Apostolska w Polsce.

Bp Zieliński urodził się 14 stycznia 1965 roku w Gdańsku. Jest doktorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2007 roku otrzymał od papieża Benedykta XVI godność Kapelana Jego Świątobliwości. 27 października 2014 roku został mianowany proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku. 26 września 2015 roku papież Franciszek mianował duchownego biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej. Święcenia biskupie przyjął 24 października 2015 roku w bazylice archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie.

Bp Edward Dajczak po ustąpieniu z urzędu przejmuję w diecezji rolę "biskupa seniora". Będzie mieszkał w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie.





Podejrzewasz depresję? Tu znajdziesz informacje i pomoc

Na stronie WyleczDepresję, która powstała w ramach akcji wspieranej przez Ministerstwo Zdrowia: "Depresja. Rozumiesz - Pomagasz", dowiesz się między innymi, jak rozpoznać depresję, gdzie szukać pomocy, jak rozmawiać z chorym.

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji - tel. 22 594 91 00 (czynny w każdą środę - czwartek od 17.00 do 19.00)

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym - tel. 116 123 (poniedziałek-piątek od 14:00-22:00, połączenie bezpłatne),

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - tel. 116 111, (czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę)

Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich - tel. 0 800 108 108 (poniedziałek-piątek od 14.00 do 20.00)

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna - tel. 22 425 98 48 (poniedziałek-piątek od 17:00 do 20:00 / sobota od 15:00 do 17:00).