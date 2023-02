"Willa plus". Fundacja zajmującą się zdrowiem psychicznym bez dotacji. Mimo pozytywnej opinii

Zobacz wideo Kaleta: Nie widzę problemu w dofinansowaniu Fundacji Polska Wielki Projekt

Dziennikarze TVN24 Justyna Suchecka-Jadczak i Piotr Szostak dotarli do szczegółów dofinansowań przyznawanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Resort miał przeznaczyć 40 mln zł na remont lub zakup nieruchomości dla organizacji wspierających system oświaty i wychowania. Środki trafiły m.in. do organizacji związanych z politykami Prawa i Sprawiedliwości, Kościołem katolickim lub z harcerstwem.

Pieniądze otrzymało ponad 40 organizacji. Dotacje przeznaczane zostały m.in. na zakup nowych siedzib, w sumie 12 nieruchomości. Na liście znalazły się "domy na warszawskim Mokotowie i Ursynowie, lokal w zabytkowej kamienicy oraz działka z dwoma stawami, własnym lasem i domkiem pszczelarza".

Kontrowersje wzbudził fakt, iż wśród beneficjentów programu znalazła się założona przez europosła PiS Zdzisława Krasnodębskiego fundacja Polska Wielki Projekt. Otrzymała ona środki na zakup willi na Mokotowie wycenionej na pięć i pół mln zł.

Fundacja zajmującą się profilaktyką zdrowia psychicznego bez dotacji

W konkursie brała udział Fundacja Po Skrzydła, która "zajmuje się szeroko rozumianą profilaktyką zdrowia psychicznego i działaniami głównie na rzecz dzieci i młodzieży". Wnioskowała ona o 88 560 złotych. - Wniosek został oceniony pozytywnie, natomiast dofinansowania nie otrzymaliśmy, mimo że kwota na tle innych była dość drobna - powiedziała na antenie TVN24 przedstawicielka organizacji Żaneta Rachwaniec.

Jak dodała, fundacja nie otrzymała żadnego uzasadnienia odmowy. - Tak naprawdę wyniki pojawiły się na stronie internetowej ministerstwa. Natomiast my nie mamy dostępu do kart oceny naszych własnych, jak i uzasadnienia innych, przyznanych dotacji - podkreśliła.

Żaneta Rachwaniec przyznała, że "nie była specjalnie zaskoczona", kiedy dowiedziała się, które organizacje otrzymały dotacje. - To też jest spowodowane naszymi działaniami statutowymi, które między innymi obejmują działania na rzecz równości, co bywa obecnie postrzegane różnie, powiedzmy tak dyplomatycznie. My pomagamy, nie wykluczając nikogo - zaznaczyła na antenie TVN24.

Dziennikarka TVN24 Justyna Suchecka-Jadczak podkreśliła, że na 46 nagrodzonych organizacji aż 23 miały negatywną ocenę w pierwszym etapie i "to czasem taką druzgocąco negatywną". - Jednocześnie takich organizacji jak ta, o której słyszeliśmy [o Fundacji Po Skrzydła - przyp. red.], było ponad 100. Takich, które miały od samego początku pozytywne oceny i nie dostały niczego - powiedziała.

