Tatry. Zamknięty szlak nad Morskie Oko. "Absolutnie zaniechajcie jakichkolwiek wyjść"

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiedział załamanie pogody w piątek. Dla dużej części kraju wydano ostrzeżenia przed gołoledzią, silnym wiatrem i intensywnymi opadami śniegu. Najmocniej sypać ma w górach i obszarach podgórskich, tam grubość pokrywy śnieżnej może wzrosnąć od 10 do 20 centymetrów.

IMGW zapowiada załamanie pogody. Mocniej zawieje, sypnie też śniegiem

W górach wydano ostrzeżenia lawinowe

W Tatrach ogłoszono czwarty stopień zagrożenia lawinowego (na pięć). "Szlaki pokryte są grubą warstwą świeżego śniegu, są pozawiewane i nieprzetarte, a ich przebieg jest niewidoczny. W wielu miejscach utworzyły się duże zaspy, a na graniach nawisy śnieżne. Dodatkowym utrudnieniem są zawieje i zamiecie śnieżne, które ograniczają widzialność i utrudniają orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń. Odradzamy wszelkie wyjścia w góry" - podkreśla Tatrzański Park Narodowy.

TPN poinformował o zamknięciu dwóch szlaków turystycznych: Palenica Białczańska - Morskie Oko i Wodogrzmoty Mickiewicza - Dolina Pięciu Stawów.

"Absolutnie zaniechajcie jakichkolwiek wyjść w te rejony" - apeluje Tatromaniak.

"W związku z trudnymi warunkami do uprawiania turystyki, okiścią śnieżną, łamiącymi się drzewami zamykamy wszystkie szlaki" - zaznacza Park Narodowy Gór Stołowych. "Dla własnego bezpieczeństwa prosimy zastosować się do zakazu. Dojście do Schroniska Na Szczelińcu jest możliwe, jednak na własną odpowiedzialność" - podkreślono w komunikacie.

Również w Karkonoszach został ogłoszony trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Szlaki zagrożone lawinami są zamknięte. "Prosimy nie zbliżać się do krawędzi kotłów polodowcowych" - apeluje Karkonoski Park Narodowy. Na niektórych szlakach są nawet dwumetrowe zaspy. Warunki do wędrówek są trudne.

