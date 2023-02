Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota skierowała w grudniu 2022 roku do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy akt oskarżenia przeciwko Kazimierzowi Marcinkiewiczowi. Były premier został oskarżony o to, że "uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości wyrokami sądu na rzecz pokrzywdzonej". Mowa o okresie od 22 listopada 2021 roku do 18 listopada 2022 roku. Pokrzywdzoną w tej sprawie jest była - Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz.

Jak podaje tvp.info, w połowie stycznia Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał w tej sprawie wyrok nakazowy bez konieczności przeprowadzenia rozprawy. Wyrok zapadł 19 stycznia. Biuro prasowe sądu nie udzieliło informacji co do treści orzeczenia, ponieważ postępowanie znajduje się na etapie doręczenia odpisu wyroku stronom.

Serwis tvp.info podaje jednak nieoficjalnie, że Kazimierz Marcinkiewicz został uznany winnym "uchylania się od obowiązku alimentacyjnego wobec byłej żony w okresie od 22 listopada 2021 r. do 18 listopada 2022 r. Sąd orzekł, że były premier 'spowodował zaległość stanowiącą równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych'" - czytamy.

Według tvp.info, sąd skazał Kazimierza Marcinkiewicza na karę sześciu miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Były premier, według doniesień serwisu, ma też zapłacić 320 zł na rzecz Skarbu Państwa za koszty postępowania.

Kazimierz Marcinkiewicz komentuje doniesienia medialne: "Nic na ten temat nie wiem". Mówi o "nagonce"

- Nic na ten temat nie wiem, żadne informacje z sądu do mnie nie dotarły - powiedział Kazimierz Marcinkiewicz w rozmowie z Onetem. - Zapadają jakieś kapturowe wyroki. W państwie PiS to jest normalne - skomentował. Natomiast Polskiej Agencji Prasowej powtórzył: "Nie otrzymałem zawiadomienia"

Były premier mówił o trwającej na niego "nagonce". - To jest dokładnie to samo, co do tej pory. To nagonka Zbigniewa Ziobry na mnie, to jest zemsta polityczna na mnie. Ziobro mnie ściga, gdzie tylko może i w tym wypadku to jest dokładnie to samo - przekazał Onetowi.

- Nie uchylam się od płacenia alimentów. W ubiegłym roku pani Olchowicz otrzymała 230 tys. zł zaległości. Nie mam zamiaru się z tego tłumaczyć. W ogóle nie rozumiem, dlaczego mam dorosłą osobę utrzymywać już 10 lat, dla mnie jest to niejasne - powiedział Marcinkiewicz.