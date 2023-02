"Aferę mięsną" przypłacił życiem. Przed egzekucją miał osiwieć w ciągu kilku sekund

W latach 60. ubiegłego wieku odbył się głośny polityczny proces ws. "mafii mięsnej". Jej "mózgiem" miał być Stanisław Wawrzecki, dyrektor Miejskiego Handlu Mięsnego. Oskarżono go o kradzież mięsa, fałszowanie faktur i podmienianie towaru, za co został skazany na karę śmierci. Kiedy strażnicy przyszli po niego do celi, aby zaprowadzić go na egzekucję, musieli wyprowadzić go siłą, bo z przerażenia zesztywniał. Jego współwięzień opowiadał potem, że Wawrzecki miał osiwieć w ciągu kilku sekund.

