Uczniowie z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego cieszą się feriami od 23 stycznia. W poniedziałek 30 stycznia do odpoczywających od szkoły dołączyły dzieci i nastolatkowie z woj. lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Jaka pogoda czeka ich w kolejnych dniach?

Pogoda na ferie zimowe 2023 - jaka pogoda czeka nas 2 lutego?

W czwartek w większości kraju we znaki będzie dawał się bardzo porywisty wiatr. W związku z wichurami synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Silny wiatr nadciągnie z północnego-zachodu i z czasem zacznie napływać na zachodnią i południową Polskę. Centrum i wschód kraju czekają natomiast umiarkowane porywy.

Poza wiatrem w całym kraju wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Sam śnieg może padać w południowych powiatach Śląska i Małopolski. Tam przyrost pokrywy śnieżnej spodziewany jest na 10-15 centymetrów i do 20 centymetrów w wyższych partiach gór. W ciągu dnia jednak temperatura ma wynieść od 1 do 3 stopni, więc ewentualny śnieg może szybko się roztopić. W nocy z czwartku na piątek spodziewane są jednak przymrozki, które obejmą cały kraj. Alerty IMGW na 2 lutego opisaliśmy w poniższym artykule:

Pogoda na piątek 3 lutego - gdzie spadnie śnieg?

Ujemna temperatura utrzyma się przez całą dobę w piątek 3 lutego w północnej, wschodniej, centralnej i południowo-wschodniej części kraju. Na tym obszarze są też największe szanse na wystąpienie śniegu. Od zachodu napłynie jednak bardzo aktywny front, który w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim przyniesie głównie opady deszczu.

Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że 3 lutego mogą zostać wydane alerty przed:

oblodzeniem - woj. mazowieckie i lubelskie;

wiatrem - woj. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie;

intensywnymi opadami śniegu - południowe powiaty woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Uczniowie, którzy wybierają się na ferie zimowe w góry, mogą więc liczyć na spore opady śniegu.

Pogoda na weekend 4-5 lutego. Nadciągnie ochłodzenie

W sobotę najzimniej będzie w województwie podlaskim, gdzie zapowiadane są większe rozpogodzenia i brak opadów. Tego dnia śnieg może pojawić się głównie w Małopolsce. Później jednak deszcz ze śniegiem i sam śnieg obejmie też woj. podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Silny wiatr będzie występował jedynie wysoko w górach. W pozostałych regionach porywy będą umiarkowane, a na północy - słabe. IMGW nie prognozuje też żadnych alertów na ten dzień.

Niedziela 5 lutego będzie spokojna, jeśli chodzi o porywy wiatru - te będą słabe, a momentami będzie bezwietrznie. Wszystko za sprawą frontu znad Rosji, który ma przynieść też większe rozpogodzenia. Opady ustaną, jednak temperatura w ciągu dnia może spaść do -5 stopni w centrum, do -7 stopni na południu i do -1 stopnia na zachodzie.

Front znad Rosji wpłynie na kolejne dni - prognoza od 6 do 9 lutego

Jeśli chodzi o zjawiska pogodowe, to od poniedziałku do czwartku, nie należy spodziewać się mocnych porywów wiatru. Ten będzie słaby, a tylko lokalnie na Wybrzeżu umiarkowany. Opady deszczu ze śniegiem, a na południu samego śniegu - pojawią się we wtorek 7 lutego i obejmą niemal całą Polskę, zaczynając od południowego wschodu. W środę opady pojawią się jeszcze na zachodzie, ale do czwartku całkowicie ustaną.

W tych dniach zaobserwujemy jednak znaczy spadek temperatury:

W poniedziałek mróz będzie nawet dwucyfrowy, zwłaszcza na północy i południu kraju. W Myślenicach może być do -18 stopni.

We wtorek cieplej zrobi się na zachodzie, gdzie temperatura wzrośnie do 2-3 stopni. Wschód i południe będą notowały od -1 do -5 stopni. W nocy z wtorku na środę zacznie się mocno ochładzać.

W środę 8 lutego o 8 rano dwucyfrowy mróz pokażą termometry w woj. podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim i małopolskim, gdzie będzie od -10 do -17 stopni.

W czwartek będzie od -4 stopni na zachodnie, do -11 w centrum, przez -15 stopni na południu kraju.

Prognoza długoterminowa jest obarczona dużą niepewnością. Wynika to z ryzyka wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, jak i z różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych, statystycznych oraz równań matematycznych.