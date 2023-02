Trwa wyjaśnianie okoliczności incydentu, do którego doszło w środę wieczorem w Legnicy. Mężczyzna, który wcześniej groził żonie śmiercią, zaatakował jednego z policjantów i dźgnął go nożem. Napastnik został zatrzymany, funkcjonariusz trafił do szpitala.

3 Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Robaszewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl