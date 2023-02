Nawrócony hejter napisał list do Owsiaka. "Poczułem wstyd i autentycznie coś we mnie pękło"

"Czasu nie cofnę. Jedyne co mogę zrobić, to Pana przeprosić i wspomóc finansowo Pańską fundację" - napisał w liście do Jerzego Owsiaka mężczyzna, który zostawił pod jednym z artykułów hejterski wpis na temat WOŚP. "Ludzie listy piszą. No i zrobił mi i nam kolega dzień!" - skomentował Owsiak na Facebooku.

