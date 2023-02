Podlasie. Zderzenie trzech samochodów. W wypadku zginęło 3,5-roczne dziecko

Jak informuje Interia, policja wstępnie ustaliła, że kierująca samochodem z nieznanych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu. Osobowy lexus zderzył się wtedy z dwoma samochodami, w tym jednym dostawczym. Zderzenie było na tyle silne, że strażacy musieli przy pomocy specjalnych narzędzi uwalniać zakleszczonego kierowcę dostawczaka.

W wypadku zginęło 3,5-roczne dziecko, które podróżowało autem ze swoją matką. Dwie inne osoby trafiły do szpitala.

Policja i prokuratura pracują na miejscu wypadku, by ustalić jego przyczyny. Samochody osobowe są kierowane objazdami na drogach lokalnych. Z kolei ciężarówki w Bielsku Podlaskim są kierowane na drogę krajową nr 66 w kierunku Kleszczeli i drogę wojewódzką nr 693 do Siemiatycz, a w Siemiatyczach na drogę wojewódzką nr 690 w kierunku Ciechanowca i drogę krajową nr 63 do Zambrowa.