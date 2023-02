Pogoda. IMGW aktualizuje ostrzeżenia. W nocy w zachodnią Polskę uderzą wichury

Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydane zostały przede wszystkim dla zachodniej Polski. Tam należy spodziewać się wichur. Z kolei na południu pojawią się silne opady śniegu, a na północnym-wschodzie marznące opady sprawią, że pojawi się gołoledź.

Ostrzeżenia IMGW przed wichurami - do której będą obowiązywać alerty?

Alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano dla województw opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz zachodnich i południowych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu" - podaje w komunikacie IMGW. Żółte alerty obowiązują do 8 rano w czwartek w woj. zachodniopomorskim i lubuskim, do godziny 10 w woj. wielkopolskim i na Kujawach oraz do godziny 12 w woj. dolnośląskim, opolskim i łódzkim.

W powiatach kołobrzeskim, gryfickim, kamieńskim i w Świnoujściu w woj. zachodniopomorskim alerty podwyższono do drugiego stopnia. W godzinach od 23 do 8 rano w czwartek 2 lutego porywy wiatru mogą przekraczać 90 kilometrów na godzinę. Wiać będzie z zachodu i północnego zachodu.

Poza tym synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. W południowych powiatach województwa śląskiego i małopolskiego prognozowane są opady powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm, a miejscami do nawet 20 cm. Alerty mają obowiązywać do czwartku 2 lutego do godziny 18.

W północnych i północno-wschodnich powiatach województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego obowiązuje alert pierwszego stopnia dotyczący oblodzeń. "Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1 stopień, temperatura minimalna przy gruncie około -2 stopni" -czytamy w komunikacie IMGW. Alert ma obowiązywać do czwartku do godziny 7 rano.

