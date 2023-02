Leśnicy z Wrocławia zaskoczeni znaleziskiem. W środku lasu stała... suszarka z praniem

Każdego roku Lasy Państwowe wydają ok. 20 mln zł na sprzątanie śmieci wyrzucanych do lasów. Jest ich rocznie ok. 100 tys. m3, czyli ilość, która mogłaby zapełnić tysiąc wagonów kolejowych.

Ale ani statystyki, ani powtarzane od lat informacje o niebezpieczeństwie, jakie wiąże się z pozostawianiem śmieci w lesie, nie zniechęcają niektórych śmiecących. A leśnicy wciąż znajdują w lasach odpady, które wprawiają ich w osłupienie. "W sytuacji, gdy myślisz, że w lesie nic już cię nie zaskoczy. Najnowszy trend - wietrzenie ubrań zapachem lasu" - napisała na Facebooku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Na zdjęciu oznaczonym hashtagiem #śmieciwlesie widać suszarkę zapełnioną ubraniami.

Tragiczne konsekwencje śmiecenia w lasach

Wspomniany roczny koszt 20 mln zł obejmuje samo sprzątanie, ale też utylizację śmieci, wśród których zdarzają się odpady takie jak eternit, opony, styropian, zużyte pampersy, czy pozostałości po remontach. Liczba przypadków zaśmiecania jest większa w okolicach, gdzie jest dużo miejscowości. W leśnych ostępach lądują także stare opony, sprzęt AGD i RTV, samochody, części z warsztatów samochodowych, czy niebezpieczne substancje.

Śmieci w lesie to nie tylko kwestia estetyki i niechlubnego świadectwa, które wystawiają sobie okoliczni mieszkańcy. Przede wszystkim stanowią śmiertelne zagrożenie dla zwierząt, mogą przyczynić się do powstania pożaru, powodują skażenie wód i gleby, uwalniają do atmosfery trujące substancje i sprzyjają rozwojowi bakterii i niebezpiecznych grzybów.

Za przykład może posłużyć choćby butelka po słodkim napoju - owady i inne drobne zwierzęta mogą do niej wejść i już się z niej nie wydostaną. Rozkładając się, butelka będzie też uwalniać chemiczne substancje.

"W rozwiązaniu problemu, ujawnianiu i karaniu sprawców pomaga stosowanie przez Straż Leśną fotopułapek i monitoringu wizyjnego. Dla ograniczenia problemu istotne jest również kształtowanie świadomości społecznej. Sprzymierzeńcem leśników są różne instytucje i organizacje, które angażują się w akcje sprzątania lasu i przekazywanie informacji dotyczących nielegalnych wysypisk śmieci" - podają Lasy Państwowe.