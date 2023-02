Pogoda. Silny antycyklon sprowadzi "bombę chłodu". Całodobowy mróz i nawet -28 stopni w nocy

Silny wyż, który wkroczy do Polski ze wschodu, przyniesie znaczny spadek temperatury. Według wstępnych prognoz powróci całodobowy mróz, który ma się utrzymać przynajmniej do połowy lutego. Synoptycy przewidują, że w najzimniejszą noc temperatura w centrum kraju spadnie do -28 stopni Celsjusza.

