Ale wiało! I nawet grzmiało. Pogoda dam nam jeszcze popalić. "Zaspy powyżej metra"

Zobacz wideo Jak opłacalna jest energia wiatrowa?

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują na północy kraju, w powiatach: kartuskim, bytowskim, kościerskim, gdańskim, nowodworskim, malborskim, sztumskim, elbląskim i braniewskim. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na tym obszarze może wystąpić wiatr do 40 km/h, a w porywach do 75 km/h.

REKLAMA

Alerty drugiego stopnia przed wichurami dotyczą powiatów: kamieńskiego, gryfickiego, koszalińskiego, sławieńskiego, słupskiego, lęborskiego, wejherowskiego, puckiego, koszalińskiego, kołobrzeskiego, a także Świnoujścia. Prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, a w porywach nawet do 90 km/h.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

14-letnia wolontariuszka WOŚP miała zostać zaatakowana podczas finału

Pogoda w Polsce. IMGW wydało alerty przed zamieciami śnieżnymi

Z kolei na południu kraju - w powiatach: cieszyńskim, bielskim, żywieckim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim i nowosądeckim - obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. "Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 65 km/h" - podkreśla IMGW.

Po północy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o bardzo silnych podmuchach wiatru, które wystąpiły na Śnieżce - były to porywy nawet 151,2 km/h.

Do weekendu również w Karkonoszach spodziewane są wichury i śnieżyce. - Napadało już sporo śniegu, bo w nocy spadło 20 cm. Do tego wiał silny wiatr, w związku z czym są takie miejsca, gdzie tego śniegu nawiało już metr. Zaspy mogą być powyżej metra w miejscach, gdzie dochodzi do akumulacji śniegu, ale są też miejsca, gdzie ten śnieg jest zupełnie wywiany i jest lód - zaznacza Krzysztof Krakowski, klimatolog z Karkonoskiego Parku Narodowego.

Z kolei na granicy woj. małopolskiego i śląskiego w nocy wystąpiły lokalnie burze z porywami wiatru do 75 km/h.

Jaka pogoda czeka nas w środę?

IMGW informuje, że w środę w Polsce wystąpią przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie oraz południu także śniegu. Nad morzem początkowo możliwe burze.

Temperatura będzie sięgać od 1 stopnia Celsjusza na wschodzie do 6 stopni Celsjusza na północnym zachodzie. Wystąpi wiatr w porywach do 65 km/h, a nad morzem nawet do 90 km/h. Miejscami prognozowane są zawieje śnieżne.

"Do weekendu będzie dość dynamicznie - z silnym wiatrem na północy, oblodzeniem i opadami śniegu, deszczu ze śniegiem lub śniegu" - podkreśla IMGW.

W studzience odnaleziono zwłoki. Zaczęło się od problemów w domu opieki