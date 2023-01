JedenDzieńDłużej. Daliście czaaadu! Wspólnie zebraliśmy dla WOŚP prawie 140 tys. zł

138 505,49 zł - taką kwotę zebraliśmy wspólnie w ramach organizowanej przez Gazeta.pl akcji #JedenDzieńDłużej. To pieniądze pochodzące zarówno z licytacji, jak i naszej skarbonki. Już po raz piąty Czytelnicy Gazeta.pl udowodnili, jak wielkie mają serducha! Pieniądze trafią do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w tym roku zbiera fundusze na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia sepsy. Dziękujemy!

