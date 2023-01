Cyklon Oleg wkroczył już do Polski, przynosząc obfite opady deszczu i śniegu na zachodzie kraju. Będzie on wpływał na pogodę w naszym kraju co najmniej do piątku 3 lutego, o czym świadczy prognoza zagrożeń sporządzona przez synoptyków IMGW.

3 fot. Windy.com Otwórz galerię Na Gazeta.pl