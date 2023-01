Katowice. Matka dziewczynek rannych w wybuchu: Córka krzyczała, miała zasypaną głowę

Tuż przed wybuchem gazu w Katowicach, mieszkający w kamienicy Joanna, Piotr i ich córki, pięcioletnia Małgosia i trzyletnia Diana mieli za chwilę wyjść, odprowadzić dzieci do przedszkola.

"Chwilę wcześniej ks. Piotr Uciński, wikariusz parafii ewangelicko-augsburskiej w katowickich Szopienicach, przeszedł zaniepokojony między piętrami kamienicy, która była jednocześnie parafialną plebanią. Poczuł silny zapach gazu" - opisuje Onet.

Jak mówił proboszcz ks. Adam Malina w rozmowie z "Faktem", na miejsce wezwano fachowca z uprawnieniami, który zdążył zakręcić główny zawór. - Szykowaliśmy się do przeglądu instalacji w mieszkaniach - dodał.

Z informacji gazety wynika, że najsilniej gaz miał być wyczuwalny niedaleko lokalu nr 3, który zamieszkiwała z rodziną Halina D., była kościelna i jedna z ofiar wybuchu. Zaraz po godzinie 8.30 doszło do potężnej eksplozji.

Ks. Piotr wyniósł poranione córeczki z zawalonej konstrukcji. Jak podaje, ich stan jest stabilny, są pod stałą obserwacją lekarzy. - Jak działają środki przeciwbólowe, jest w miarę dobrze - mówi Onetowi Joanna Ucińska, żona pastora i matka dziewczynek.

Jak zaznacza, młodsza córka ma obrażenia wewnętrzne, uraz głowy, pękniętą wątrobę i nerkę. Starsza ma złamane nóżki.

Ze zbiórki na rzecz rodziny dowiadujemy się, że starsza z dziewczynek jest dzieckiem z niepełnosprawnością - urodziła się m.in. bez części kręgów lędźwiowych i piersiowych, kości krzyżowej i występuje u niej zanik mięśni w nogach. 5-latka przeszła długą rehabilitację, dzięki której nauczyła się chodzić.

- Pierwszą noc nie mogłam zasnąć, bo za każdym razem, kiedy zamykałam oczy, przypominał mi się ten moment, ten dźwięk, uczucia. Widziałam, jak młodsza córka krzyczy i nie może się wydostać spod gruzów, bo ma zasypaną głowę. Leży na brzuchu, rusza rękami i nogami, ale nie może wstać - wspomina w rozmowie z portalem.

Tragedia w Katowicach. Do mediów trafił list od ofiar

Do wybuchu gazu przy ul. Bednorza w Katowicach doszło w piątek. Zginęły w nim dwie kobiety - 69-letnia matka i 40-letnia córka. W poniedziałek redakcja "Interwencji" otrzymała wysłany w środę list, których nadawcą miały być ofiary. Napisały o trudnej sytuacji, w której się znalazły, a z której nie widziały wyjścia, dlatego zdecydowały się na zabójstwo suicydalne. Kilka godzin później okazało się, że list dotarł także do katowickiego oddziału Uwagi!.

Kolejne przypadki zabójstw suicydalnych. Czy ich liczba w Polsce rośnie?

"Jeśli ktoś się zastanawia, jak doszło do tej tragedii w Katowicach-Szopienicach to oto kilka słów wyjaśnienia" - tak zaczyna się list, który miał zostać napisany przez ofiary. Polsatnews.pl podkreśla, że w piśmie miały zaznaczyć, że były w ciężkiej sytuacji i zwróciły się o pomoc do księdza, u którego zamieszkały i u którego pracowały. "Osoby, które napisały list, wskazały, że w trakcie pracy czuły się niedoceniane przez duchownego, obwiniły go również o okradanie" - informuje portal.

Z treści listu wynika, że ofiary chciały wyprowadzić się z terenu parafii i miały starać się o mieszkanie, a o niepowodzenie w znalezieniu lokum obwiniały księdza. Próbowały też szukać pomocy u prezydenta miasta, jednak - jak napisały - spotkanie z włodarzem również miał im uniemożliwić duchowny.

Tragedia w Katowicach. Ofiary miały być skonfliktowane z parafią

W liście przekazano również, że ksiądz miał zażądać od kobiet wniesienia opłaty za media, za które już wcześniej zapłaciły. Duchowny miał także zapowiedzieć im, że wyrzuci je z mieszkania. "Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że jedno z nas jest ciężko chore (nowotwór płuc z przerzutami), ale znieczulica działa i nic go nie obchodzi, zresztą czemu miałoby to go obchodzić, skoro nie ma sumienia i każe nam opuścić mieszkanie, nie interesuje go czy trafimy pod most" - napisano w piśmie.

Biskup: Konflikt trwał od wielu lat, oparł się o sąd

Informację o nieporozumieniach w plebanii potwierdził biskup Marian Niemiec w rozmowie z PAP. - Ten konflikt trwał od wielu lat, to był konflikt, który oparł się również o sąd. Sąd przyznał rację parafii - powiedział duchowny.

Tłem nieporozumień miały być kwestie finansowe. Według biskupa rodzina, która przed laty zajmowała się kościołem, mieszkała na plebanii i była utrzymywana przez parafię - nie płaciła czynszu, czy za media. Od ładnych paru lat te osoby tylko sobie mieszkały i się sądziły z parafią - wskazał bp Niemiec. Nie jest też tak, że te osoby były bez środków do życia, otrzymywały emeryturę, pani pracowała - dodał.

Pytany, czy po opublikowaniu treści listu doszedł do przekonania, że nie był to wypadek, a celowo wywołany wybuch, biskup odpowiedział: - Tak pomyślałem - że to jest jednoznaczne, że chciano zrobić krzywdę chyba nie tylko sobie.