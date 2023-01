CNN wyliczała, kto przekaże czołgi Ukrainie. Gdy doszło do Polski, zaliczyła wpadkę

CNN zaliczyło poważną wpadkę. Na infografice przedstawiającej państwa, które wyślą Ukrainie swoje czołgi, biało-czerwoną flagę Polski zamieniono na flagę czerwono-białą.

REKLAMA

Zobacz wideo Zalewski: Rozumiałem Niemcy na samym początku wojny, dziś nie rozumiem, czemu tak się zachowują

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Niemcy zdecydowały się przekazać czołgi Ukrainie

Według oficjalnych informacji Polska 24 stycznia wystąpiła do Niemiec z wnioskiem o zezwolenie na przekazanie czołgów Ukraińcom. Zgoda producenta, którym są Niemcy, jest - według prawa międzynarodowego - niezbędna w przypadku przekazania broni. Dzień później, 25 stycznia, Niemcy nie tylko wyraziły zgodę, ale same, po miesiącach nacisków, odpowiedziały na prośby Kijowa o czołgi Leopard 2.

Rażąca wpadka CNN. Telewizja pomyliła kolory flagi

Niemcy zdecydowały się dostarczyć Ukrainie 14 Leopardów 2A6 pochodzących z zapasów Bundeswehry. Tę samą ilość wozów bojowych ma wysłać Polska. Kolejne 4 sztuki ma dostarczyć Kanada. Dane te opublikowała na swojej infografice telewizja CNN. Popełniła jednak rażący błąd.

Infografika odpowiada na postawione przez amerykańskich dziennikarzy pytanie: "Czołgi dla Ukrainy. Kto, co obiecał". W dalszej części wprowadzającej do omawianej grafiki możemy przeczytać: "Kilka krajów zaoferowało wysłanie czołgów Ukrainie. Nie wszystkie potwierdziły, ile sztuk planują przekazać. Oto co wiemy".

W udostępnionej tabelce widnieją flagi m.in. Niemiec, Kanady i... Polski? Zdaniem grafików tak, choć flaga przedstawia zupełnie inny kraj. Amerykanie odwrócili kolejność kolorów i zamiast symbolu narodowego Polski, na infografice znajduje się flaga czerwono-biała. Takie ułożenie kolorów ma Indonezja oraz Monako. Flagi tych państw mają identyczne barwy, jednak różne odcienie i formaty - Monako 4:5, Indonezja zaś 2:3.

CNN naprawiło błąd?

Sytuację skomentował na Twitterze białoruski, niezależny od reżimu Aleksandra Łukaszenki, portal Nexta. "Hej, CNN, dobrze się czujesz? Przypominamy tylko, jak wygląda flaga Polski" - skomentowali we wpisie, który wyświetliło ponad 858 tys. użytkowników. Infografika nie została poprawiona w pierwotnie opublikowanym przez CNN artykule, jednak po interwencji portalu Nexta, kolejne teksty dotyczące militarnej pomocy Ukrainie zawierały wspomnianą infografikę z poprawną flagą.