WOŚP. Licytacja spaceru z Donaldem Tuskiem zakończona. Kwota? Zawrotna

Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wspieraliśmy nie tylko tradycyjnym wrzucaniem gotówki do puszek wolontariuszy. Można było też zrobić przelew albo "kupić" wyjątkowe pamiątki. Taką możliwość dają liczne aukcje charytatywne. W jednej z nich do wylicytowania był spacer i obiad z Donaldem Tuskiem.

"Przewodniczący Donald Tusk opowie o swoim rodzinnym mieście i przekaże zwycięzcy książkę z dedykacją. To będzie idealna okazja, aby porozmawiać o tym, co w Polsce powinno być najważniejsze. Spotkanie odbędzie w kultowej gdańskiej restauracji. Liczba osób, które mogą brać udział w realizacji aukcji: 1. Termin realizacji (do kiedy aukcja będzie możliwa do przeprowadzenia): do końca stycznia 2024 roku" - brzmiał opis. Zwycięzca za to spotkanie zapłaci dokładnie 301 100 zł.

Zawrotna kwota za spacer i obiad z Donaldem Tuskiem.

"301 100 zł. Dzięki za wielkie serce" - napisał Donald Tusk na Twitterze, informując o zakończeniu licytacji. W aukcji brały udział 22 osoby. Ceną wywoławczą było 1000 zł. Uczestnicy licytacji szybko podnieśli cenę do 25, 100, 200 i w końcu 300 tys. złotych.

W tegorocznym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 29 stycznia już po raz 31. uczestniczyło ponad 120 tys. wolontariuszy. Organizatorzy przygotowali ponad tysiąc wydarzeń i tysiące wyjątkowych aukcji. Hasłem tego finału to: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!

Fundacja Jerzego Owsiaka chce zaopatrzyć szpitale w sprzęt niezbędny do przyspieszenia diagnostyki zakażeń. W oficjalnym komunikacie organizatorzy przybliżają, czym jest sepsa, jak wygląda jej przebieg oraz dlaczego tak bardzo ważna jest wczesna diagnostyka.

WHO: W skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 procent wszystkich zgonów

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W ciągu kilku godzin może ona doprowadzić do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. Z badań wynika, że w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 procent wszystkich zgonów. W 2017 roku - według Światowej Organizacji Zdrowia - z powodu sepsy zmarło 11 milionów osób. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że liczba zachorowań w Polsce wynosi około 20 tysięcy rocznie, a współczynnik umieralności jest wyższy niż w przypadku nowotworów układu oddechowego czy zawału serca.

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia - optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń. Fundacja informuje, że ze środków zebranych w tym roku planuje kupić między innymi urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej czy analizatory do diagnostyki molekularnej.

W zeszłym roku Fundacja WOŚP zebrała podczas finałowej zbiórki ponad 224 miliony 376 tysięcy złotych. Celem zbiórki było zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

