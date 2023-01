Coraz więcej dziewic konsekrowanych i pustelników w Polsce. "Spektakularny wzrost"

W ostatnich latach organizacje katolickie obserwują - jak podaje Katolicka Agencja Informacyjna - "spektakularny wzrost" form życia konsekrowanego. Tylko w 2022 r. odbyło się 61 konsekracji. Osoby konsekrowane nie należą do zgromadzenia, ale ich przełożonym pozostaje biskup.

Z danych, które cytuje KAI wynika, że w Polsce żyje obecnie 398 dziewic konsekrowanych (dla porównania, w grudniu 2021 r. było ich 362 a w grudniu 2019 r. – 322).

"Niemal tyle samo - 397 - jest wdów konsekrowanych, w tym jeden wdowiec (w grudniu 2021 r. było to 375 osób, a w grudniu 2018 - 329 osób). W Polsce żyje też osiem pustelnic i jeden pustelnik (w grudniu 2018 r. - było dwóch pustelników i cztery pustelnice)" - czytamy.

Dziewic konsekrowanych najwięcej ma archidiecezja krakowska (57), warszawska (36) i gdańska (29). W pozostałych archidiecezjach jest od kilku do kilkunastu dziewic.

Do konsekracji można dopuszczać dziewice, które nigdy nie zawierały małżeństwa ani nie żyły publicznie, czyli jawnie, w stanie "przeciwnym czystości". Są to także osoby pracujące i spełniające się w świeckich zawodach.

Jakie są główne obowiązki dziewic?

Jak czytamy na stronie konsekrowane.org, "dziewice poświęcone Bogu z natchnienia Ducha Świętego składają zobowiązanie do życia w czystości, aby bardziej kochać Chrystusa i lepiej służyć bliźnim".

"Zgodnie ze swym stanem i otrzymanymi charyzmatami oddają się pokucie, dziełom miłosierdzia, apostolstwu i gorliwej modlitwie" - czytamy.

Każdego dnia dziewice odmawiają tzw. Liturgię Godzin, szczególnie Jutrznię i Nieszpory. W ten sposób - jak czytamy - łącząc swój głos z głosem Chrystusa, nieustannie wielbią Ojca Niebieskiego i wypraszają zbawienie świata.

"Nie traktuje życia pustelniczego jako ucieczki od świata"

Trochę inaczej wygląda forma życia pustelniczego. Trwa ona od 7 do 10 lat i obejmuje trzy płaszczyzny: psychologiczną, intelektualną i duchową. Celem życia pustelniczego jest przygotowanie do życia w samotności, osiągnięcie dojrzałości osobistej i pełnej równowagi emocjonalnej - czytamy na stronie diecezja.pl.

"Pustelnik nie pogardza światem, nie ma negatywnego stosunku do nauki, ludzi i społeczeństwa. Nie traktuje życia pustelniczego jako ucieczki i od świata. Pustelnik jest człowiekiem myślącym, zastanawiającym się, ceniącym sobie twórczy dorobek ludzkości w dziedzinie wiedzy o człowieku. Chce szybko, szybciej niż inni dorosnąć do odpowiedzialności za własne życie, do nadania mu pięknego kształtu" - piszą duchowni.

Codzienność pustelników polega na studiowaniu podstawowych dzieł z duchowości i teologii, które mają na celu stworzenie intelektualnej bazy do życia głęboko duchowego w samotności. To przede wszystkim nauka i praktykowanie modlitwy kontemplacyjnej w ciszy przez dwie godziny dziennie (godzinę rano i godzinę wieczorem). Formacja ma charakter indywidualny i odbywa się pod kierownictwem osoby odpowiedzialnej za życie pustelnicze w diecezji.

30 tys. osób konsekrowanych w Polsce

"W Polsce żyje ok. 30 tys. osób konsekrowanych. Największą grupę stanowią siostry ze zgromadzeń czynnych - ok. 16 tys. osób. W klasztorach kontemplacyjnych żyje ok. 1200 mniszek. Męskie instytuty życia konsekrowanego liczą ok. 11 tys. zakonników. Do Instytutów Świeckich w Polsce należy ok. 1000 osób, a ok. 800 osób wybrało indywidualną formę życia konsekrowanego" - podaje Katolicka Agencja Informacyjna.

KAI podaje, że według danych z 2019 średni wiek dziewicy konsekrowanej wynosił 49 lat. O konsekrację proszą zwykle osoby starsze niż w przypadku kandydatek do wspólnot zakonnych. Minimalny wymagany wiek to 25 lat. "W ostatnich latach najczęściej są to kobiety między 30 a 40 rokiem życia, osoby, które mają swoją pracę i swoje życie, które pragną w pewnym momencie ofiarować Bogu" - czytamy.