Nowe fakty ws. tragedii w Katowicach. Biskup potwierdza, że ofiary miałby być skonfliktowane z parafią

Do wybuchu gazu przy ul. Bednorza w Katowicach doszło w piątek. Zginęły w nim dwie kobiety - 69-letnia matka i 40-letnia córka. W poniedziałek redakcja "Interwencji" otrzymała wysłany w środę list, których nadawcą miały być ofiary. Napisały o trudnej sytuacji, w której się znalazły, a z której nie widziały wyjścia, dlatego zdecydowały się na zabójstwo suicydalne.

"Jeśli ktoś się zastanawia, jak doszło do tej tragedii w Katowicach-Szopienicach to oto kilka słów wyjaśnienia" - tak zaczyna się list, który miał zostać napisany przez ofiary. Polsatnews.pl podkreśla, że w piśmie miały zaznaczyć, że były w ciężkiej sytuacji i zwróciły się o pomoc do księdza, u którego zamieszkały i u którego pracowały. "Osoby, które napisały list, wskazały, że w trakcie pracy czuły się niedoceniane przez duchownego, obwiniły go również o okradanie" - informuje portal.

Z treści listu wynika, że ofiary chciały wyprowadzić się z terenu parafii i miały starać się o mieszkanie, a o niepowodzenie w znalezieniu lokum obwiniały księdza. Próbowały też szukać pomocy u prezydenta miasta, jednak - jak napisały - spotkanie z włodarzem również miał im uniemożliwić duchowny.



List otrzymała także katowicka redakcja programu Uwaga TVN.

Kolejne przypadki zabójstw suicydalnych. Czy ich liczba w Polsce rośnie?

W rozmowie z Gazeta.pl rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek przekazała, że prokurator podjął działania zmierzające do zabezpieczenia tego listu, a okoliczności sprawy będą weryfikowane.

Proboszcz: Szykowaliśmy się do przeglądu instalacji w mieszkaniach

Jak podaje "Fakt", jedną z weryfikowanych wersji wydarzeń może być nawet celowe wysadzenie kamienicy lub rozszczelnienie instalacji gazowej. Według proboszcza parafii przed katastrofą czuć było ulatniający się gaz. - Wezwaliśmy fachowca z uprawnieniami, który zdążył zakręcić główny zawór, szykowaliśmy się do przeglądu instalacji w mieszkaniach - mówił "Faktowi" ks. Adam Malina.

Z informacji gazety wynika, że najsilniej gaz miał być wyczuwalny niedaleko lokalu nr 3, który zamieszkiwała z rodziną Halina D., była kościelna i jedna z ofiar wybuchu. W wybuchu zginęła również jej córka, a mąż kobiety przebywa w szpitalu.

Jak relacjonuje "Fakt" konflikt Haliny D. z parafią miał sięgać 2016 roku, gdy rozwiązano z nią podpisaną w 1999 roku umowę. Kobieta przestała wtedy pełnić obowiązki kościelnej, jednak z mieszkania się nie wyprowadziła.

Parafia miała się domagać, aby jej rodzina opuściła lokal z powodu wielomiesięcznych zaległości w czynszu. W międzyczasie D. wystąpiła do sądu, domagała się od parafii zapłaty zaległych składek emerytalnych. Sąd Apelacyjny oddalił jej roszczenia. W ciągu kolejnych lat zadłużenie kobiety sięgało już kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ostatecznie rodzina podpisała z parafią ugodę i zobowiązali się do regulowania zadłużenia i wnoszenia opłat czynszowych.

Wybuch gazu w Katowicach. Prokuratura zabezpiecza list pożegnalny ofiar wybuchu

"Tabletki nasenne pozwolą nam odejść skutecznie"

W liście przekazano również, że ksiądz miał zażądać od kobiet wniesienia opłaty za media, za które już wcześniej zapłaciły. Duchowny miał także zapowiedzieć im, że wyrzuci je z mieszkania. "Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że jedno z nas jest ciężko chore (nowotwór płuc z przerzutami), ale znieczulica działa i nic go nie obchodzi, zresztą czemu miałoby to go obchodzić, skoro nie ma sumienia i każe nam opuścić mieszkanie, nie interesuje go czy trafimy pod most" - napisano w piśmie.

Biskup: Konflikt trwał od wielu lat, oparł się o sąd

Informację o nieporozumieniach w plebanii potwierdził biskup Niemiec w rozmowie z PAP. - Ten konflikt trwał od wielu lat, to był konflikt, który oparł się również o sąd. Sąd przyznał rację parafii - powiedział duchowny.

Tłem nieporozumień miały być kwestie finansowe. Według biskupa rodzina, która przed laty zajmowała się kościołem, mieszkała w plebanii i była utrzymywana przez parafię - nie płaciła czynszu, czy za media. Od ładnych paru lat te osoby tylko sobie mieszkały i się sądziły z parafią - wskazał bp Niemiec. Nie jest też tak, że te osoby były bez środków do życia, otrzymywały emeryturę, pani pracowała - dodał.

Pytany, czy po opublikowaniu treści listu doszedł do przekonania, że nie był to wypadek, a celowo wywołany wybuch, biskup odpowiedział: Tak pomyślałem - że to jest jednoznaczne, że chciano zrobić krzywdę chyba nie tylko sobie.

