Oleśniccy policjanci zostali wezwani na interwencję do jednego z pobliskich hoteli. Według zgłoszenia dotyczyła ona agresywnego mężczyzny, który swoim zachowaniem zagrażał bezpieczeństwu innych osób tam przebywających i niszczył mienie rzucając krzesłami - relacjonuje starszy aspirant Bernadeta Pytel, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.

Funkcjonariusze, dojeżdżając na miejsce, zauważyli, że agresywny mężczyzna znajduje się już poza budynkiem. Na widok zbliżających się mundurowych zaczął uciekać. "Policjanci podjęli pościg pieszy za uciekającym mężczyzną, który okrążył budynek i dobiegł do zaparkowanego radiowozu, wsiadł do niego i uruchomił silnik, po czym odjechał w kierunku Oleśnicy" - relacjonują służby w komunikacie.

Jak wyjaśniła policjantka, udało mu się to zrobić, gdyż radiowóz, którym przyjechali policjanci, działał w systemie "bezkluczykowym".



Nasuwa się pytanie, czy radiowóz, którym przyjechali policjanci na interwencję, mógł być pozostawiony z włączonym silnikiem albo z kluczykiem w środku?

Zdemolował hotel, a później ukradł radiowóz. To były funkcjonariusz

W tym samym czasie zbliżający się do miejsca interwencji drugi patrol zauważył całą sytuację i rozpoczął pościg za mężczyzną kierującym radiowozem. - Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współdziałaniu kilku patroli oraz blokadzie drogi - dodała Pytel.

Sprawcą okazał się 32-letni mieszkaniec powiatu oleśnickiego. Jak podaje TVN24, okazało się, że zatrzymany mężczyzna to były policjant. Jak przekazała Pytel, ze służby zwolnił się 1,5 roku temu. Już wiadomo, że w chwili zdarzenia był pijany.

Anna Placzek-Grzelak z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu poinformowała, że mężczyzna usłyszał zarzut zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia. Grozi mu za to do pięciu lat więzienia.