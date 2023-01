Zabójstwo na Nowym Świecie. Policja zatrzymała podejrzanego

- W poniedziałek policjanci Wydziału ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób oraz Wydziału Terroru i Zabójstw zatrzymali Łukasza G. poszukiwanego w związku z zabójstwem na Nowym Świecie - mówił PAP nadkomisarz Sylwester Marczak, rzecznik Komendanta Stołecznego Policji. Jak dodał, podstawą poszukiwań był list gończy wystawiony przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Podejrzany Łukasz G. zostanie teraz doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszy zarzut: "zabójstwa 29-letniego mężczyzny poprzez trzykrotne ugodzenie pokrzywdzonego ostrym narzędziem w klatkę piersiową, co skutkowało zgonem pokrzywdzonego." Mężczyzna był znany służbom. W procesie Krzysztofa U. ps. Fama oskarżonego o podpalenie klubu przy ul. Foksal był współpodejrzanym.

Policjant przekazał także, że zatrzymanie pozostałej dwójki jest "kwestią czasu".

Zabójstwo na Nowym Świecie. Pijani zaatakowali mężczyznę

Do zabójstwa 29-latka doszło w nocy z soboty na niedzielę 8 maja na Nowym Świecie w Warszawie. Kilka osób, prawdopodobnie pijanych, zaatakowało ostrym narzędziem mężczyznę, który stanął w obronie kobiet. Wcześniej miało dojść do awantury w jednej z bram na rogu Foksal i Nowego Świata. 29-latek z ranami kłutymi wszedł do sklepu, gdzie stracił przytomność. Mimo udzielonej pomocy życia mężczyzny nie udało się uratować.

Listem gończym ścigani są nadal 25-letni Dawid M. oraz 24-letni Sebastian W.