Wojna w Ukrainie. "WSJ": W polskim zakładzie trwa naprawa ukraińskiego sprzętu

W polskiej fabryce naprawiany jest ukraiński sprzęt wykorzystywany na froncie - podaje amerykański dziennik "Wall Street Journal". Obecnie zakład zajmuje się renowacją polskich armatohaubic AHS Krab, jednak w przyszłości - zdaniem gazety - dołączyć do nich ma także sprzęt zagranicznej produkcji.

Fot. Wikimedia Commons, General Staff of the Armed Forces of Ukraine, CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en