Myśliwi będą zwolnieni z obowiązkowych badań lekarskich i psychologicznych? "Wstyd i hańba"

Myśliwi nie będą musieli stawiać się co pięć lat na badania lekarskie i psychologiczne - zadecydował Sejm. Projekt ustawy, która ma likwidować zbędne bariery administracyjne i prawne trafi teraz do Senatu. "Myśliwi nie chcą się badać, bo wiedzą, że badań by nie przeszli" - alarmuje Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. W tym roku myśliwi po raz pierwszy musieliby przejść takie badania.

3 Fot. Marcin Stępień / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl