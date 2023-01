Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

W niedzielę odbył się finał WOŚP. Poza zbiórkami pieniędzy na ulicach i trwających w sieci aukcjach, w całej Polsce (i nie tylko) odbywały się liczne wydarzenia towarzyszące, m.in. koncerty.

14 sekund o akcji

Mimo tak dużego i ważnego wydarzenia, w głównym wydaniu "Wiadomości" TVP nie wyemitowała w niedzielę żadnego materiału o WOŚP. W programie znalazła się jedynie wzmianka o akcji.

- Trwa 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która tym razem gra dla małych i dużych. To zbiórka pieniędzy na sprzęt do diagnostyki zakażeń. Wszystko pod hasłem: "Chcemy wygrać z sepsą" - powiedziała prowadząca program Marta Kielczyk. Całość wzmianki trwała około 14 sekund.

Tymczasem - przypomnijmy - WOŚP zebrała już na tegoroczny cel ponad 154 mln złotych.

TVP promuje akcję braci Karnowskich

Widzowie głównego wydania "Wiadomości" mogli za to dowiedzieć się więcej o akcji braci Karnowskich i ich mediów - serwisu wpolityce.pl i tygodnika "Sieci". Stworzyli oni listę dziewięciu sprawdzonych organizacji pomocowych działających w Ukrainie.

- To są organizacje wskazane przez naszego reportera wojennego Jakuba Maciejewskiego, który spędził 150 dni na froncie i on widział te organizacje, konkretnie w pracy, tam w terenie - mówił Jacek Karnowski.

Wśród tych dziewięciu organizacji znalazły się m.in. Caritas Ukraina, Polski Czerwony Krzyż i Ochotniczy Szpital Mobilny - organizacje kościelne.

Autor nagrania stwierdził, że Polacy pomagają Ukraińcom, ponieważ rozumieją, z czym mierzą się nasi sąsiedzi. - To jest to, co Niemcy i Rosjanie robili Polakom w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji. Być może [...] my mamy w kodzie kulturowym walkę z totalitaryzmami, walkę z imperiami, dlatego tak umiejętnie, z takim rozmachem pomagamy Ukraińcom, tak dobrze ich rozumiemy - powiedział Jakub Maciejewski, reporter "Sieci" i portalu wpolityce.pl.

