Już ponad 154 mln na liczniku WOŚP! Ale to nie koniec, gramy dalej

Po północy - kiedy zakończył się 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - poinformowano, że do tej pory udało się zebrać 154 606 764 zł. "Możemy napisać tylko jedno: DZIĘKUJEMY!" czytamy na Facebooku WOŚP.

Ale to nie koniec! Wciąż można wpłacać pieniądze na stronie WOŚP lub wesprzeć skarbonkę, np. tę założoną przez portal Gazeta.pl.

WOŚP 2023. Razem chcemy wygrać z sepsą

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w tym roku pod hasłem: "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!". O tym, jak ważne jest, aby zakupić sprzęt do diagnostyki mówiły specjalistki. - Dzisiaj ta diagnostyka trwa ok. 72 godzin. (...) Przy sprzęcie, który mamy zamiar kupić, być może uda się skrócić ją do doby lub nawet trzech, pięciu godzin - podkreśliła Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat z Centrum Zdrowia Dziecka na antenie TVN24.

- Ten czas jest bardzo ważny. Im szybciej wiemy, co wywołało sepsę, tym szybciej możemy wdrożyć odpowiednie leczenie, a to poprawia szanse chorego na przeżycie - zaznaczyła. - W przypadku sepsy liczy się każda godzina. (...) Sepsa może wystąpić u każdego - dodała.

O tym, jakie spustoszenie w organizmie sieje sepsa mówiła na antenie TVN24 dr Katarzyna Fortecka-Piestrzeniewicz. - Sepsę może wywołać każdy patogen, który znajduje się w naszym otoczeniu - powiedziała.

- Sepsa jest taką wielką awarią w organizmie, która po kolei zaczyna nam destabilizować i psuć każdy układ: pokarmowy, sercowy, oddechowy, krzepnięcia, nerki. My musimy szybko zareagować, żeby zabezpieczyć wszystko tak, abyśmy mieli, jak najmniej powikłań i żeby nie doszło do najgorszego, czyli zgonu - dr Katarzyna Fortecka-Piestrzeniewicz - podkreśliła

