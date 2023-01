Do wypadku doszło w niedzielę (29 stycznia) ok. godz. 4:00 rano na drodze wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Wrzeszczów, gm. Przytyk (woj. mazowieckie). - Kierujący pojazdem z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad samochodem, a następnie dachował - przekazała PAP sierż szt. Dorota Wiatr-Kurzawa z radomskiej policji, którą cytuje RMF FM.

Mazowieckie. Dwie osoby przebywają w szpitalu

Samochodem podróżowały cztery młode osoby. Dwie odniosły obrażenia ciała i zostały przewiezione do szpitala. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Poszukuje go policja.

Sprawca wypadku, który zbiegł z miejsca zdarzenia, grozi kara od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności, za nieudzielenie pomocy ofierze - do trzech lat. Musi się liczyć również z tym, że może on zostać dożywotnio pozbawiony prawa do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Wypadki na polskich drogach w 2022 roku

Biuro Ruchu Drogowego poinformowało, że według wstępnych danych, dotyczących bezpieczeństwa ruchu, w 2022 roku odnotowano 21 324 wypadki drogowe. To o 1492 zdarzenia mniej niż w roku 2021 i o 2216 wypadków mniej niż w roku 2020 - podaje portal Moto Fakty. Choć liczba w ostatnich latach maleje, nie zmienia to faktu, że w ubiegłym roku zginęło 1883 osób.

Polska jest na 26. miejscu w rankingu bezpieczeństwa drogowego wśród 31 państw uwzględnionych w raporcie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) pod względem zgonów drogowych na milion mieszkańców - czytamy.

