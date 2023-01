Exodus polskich żołnierzy? Minister Błaszczak zaprzecza: Wojsko Polskie rośnie w siłę!

Jak donosi "Rzeczpospolita" w 2022 roku armię opuściło najwięcej żołnierzy, odkąd rządy w państwie objęło PiS. Łącznie mundur wojskowy zdjęło kilkanaście tysięcy żołnierzy zarówno zawodowych, jak i ochotników WOT. W tym roku nie wygląda na to, aby sytuacja Wojska Polskiego miała ulec poprawie. Zaledwie w styczniu ze służby odeszło ponad 4 tysiące żołnierzy zawodowych. Inne zdanie na temat kondycji wojska ma szef MON Mariusz Błaszczak.

Żołnierze masowo odchodzą ze służby? Minister Błaszczak zaprzecza

W niedzielę 29 stycznia szef MON Mariusz Błaszczak opublikował na Twitterze grafikę przedstawiającą liczebność wojska w latach 2015 i 2022. "To tyle na temat rzekomego exodusu żołnierzy. Wojsko Polskie rośnie w siłę! Mamy coraz więcej żołnierzy, którzy dysponują najnowocześniejszym sprzętem. Odtwarzamy jednostki i tworzymy nowe. Tylko w tym roku w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej przygotowaliśmy 25 tys. miejsc" - skomentował udostępniony wpis szef resortu.

Według zamieszczonej w mediach społecznościowych planszy w ubiegłym roku z wojska odeszło 8 988 żołnierzy. Tylko w styczniu 2023 roku zwolnień jest aż 4392.

Nieprecyzyjne dane ministerstwa?

"Rzeczpospolita" przytacza jednak informacje, jakie otrzymał od Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, z których wynika, że od początku 2022 roku ze służby odeszło 7962 żołnierzy. Spośród nich jedynie 1050 zdecydowało się przejść do zawodowej służby wojskowej. Oznacza to, że w poprzednim roku z wojska odeszło 15900 żołnierzy będących zarówno żołnierzami zawodowymi, jak i członkami WOT.

Informacje te są ważne w kontekście grafiki udostępnionej przez ministra Błaszczaka. Z danych przedstawionych na Twitterze wynika, że w wojsku służy obecnie 164 tys. żołnierzy. Z tym że liczba ta uwzględnia nie tylko żołnierzy zawodowych tak jak w przypadku zwolnień ze służby, ale wliczają się do niej wszystkie osoby "pod bronią". Zdaniem "Rzeczpospolitej" są to wszyscy ci, którzy zdecydowali się na dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, czyli także studenci uczelni wojskowych, a nawet uczestnicy Legii Akademickiej.

MON zachęca do pozostania w wojsku

Aby zachęcić do pozostania w służbie, MON zapowiedział wprowadzenie nowego świadczenia. "Wprowadzamy kolejne świadczenie motywacyjne, które ma zachęcić żołnierzy do pozostawania w służbie. Po osiągnięciu 15 lat służby, wojskowi będą otrzymywali dodatkowe 5 proc. uposażenia oraz dodatkowo 1 proc. za każdy kolejny rok" - możemy przeczytać we wpisie opublikowanym przez ministra Błaszczaka. Projekt ten został już przyjęty przez sejmowe komisje.

Obecnie wojskowi, którzy odbyli służbę co najmniej przez 25 lat, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy otrzymują specjalny dodatek w wysokości 1500 zł. Jeżeli staż służby w wojsku jest dłuższy, wówczas dodatek wzrasta do kwoty 2500 zł.

