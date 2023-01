Atrakcje towarzyszące WOŚP - koncert Roksany Węgiel, Tolkienowska Biesiada i wielka ściskawa

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Koncert 31. Finału WOŚP na placu Bankowym w Warszawie:

Koncert 31. Finału WOŚP na placu Bankowym w Warszawie:

13:40 - Żurkowski

14:10 - Hańba!

14:40 - Gutek

15:10 - Kirszenbaum

15:40 - Kashell

16:10 - DAGADANA

16:40 - Pull The Wire

17:15 - Transgresja

17:50 - Spięty

18:25 - WaluśKraksaKryzys

19:00 - Blenders

19:35 - Sztywny Pal Azji

20:00 - Światełko do Nieba

20:10 - Mrozu

20:40 - Dirty Shirt

21:10 - Dziwna Wiosna

21:40 - LemON

Elektryczne Gitary, Tolkienowska Biesiada i bicie rekordu w jedzeniu pierników - jakie atrakcje towarzyszą 31. finałowi WOŚP?

Koncerty odbywają się również w studio telewizyjnym 31. Finału WOŚP na placu Defilad w Warszawie. Oprócz wyżej wymienionych zespołów zagrają tam także Orkiestra Nadarzyn, Kiernozianie oraz Voo Voo. Każdy może odwiedzić finałowe studio telewizyjne, jednak wewnątrz może być obecna określona liczba osób, więc należy przygotować się na oczekiwanie na wejście do środka w kolejce.

- W Toruniu zaplanowane zostało bicie rekordu Polski w jedzeniu pierników, co jest tegoroczną nowością. Następnie będzie można wziąć udział w wielkiej ściskawie, która odbywa się w mieście od 23 lat. Polega na tym, aby jak największa liczba osób w ciągu 30 minut ścisnęła się w sercu o powierzchni około 20 metrów kwadratowych namalowanym na ziemi.

- W Świdniku poza koncertami będzie można udać się na seanse filmowe. O godz. 13:00 wyświetlony zostanie film "Gordon i Paddy", a o 14:30 - "Jestem William".

- W Katowicach można wziąć udział w bitwie szefów kuchni znanych m.in. z programu Masterchef. Przygotują oni dania inspirowane WOŚP. Po degustacji wszystkich potraw publiczność wybierze swojego faworyta, który zwycięży rywalizację.

- O 17:00 w pubie Domówka Cafe odbędzie się Popkulturowy Quiz. W Hali Sportowej OSiR przy Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie zagrają z kolei Elektryczne Gitary. Miasto zaprasza również na Zimowy Seans Inhalacyjny w Strefie Saun w Tarnowskich Termach. Start wydarzenia o godz. 19:00.

- Radom proponuje natomiast wieczór pieśni i ballad na podstawie twórczości J. R. R. Tolkiena w Naszej Szkapie. Początek o godz. 19:00.

- Gniezno zaprasza na rowerowe światełko do nieba. "Kształt trasy, jaką pokonamy 29 stycznia, nawiązuje do kształtu serca" - podkreślają organizatorzy.

- O 19:30 w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie odbędzie się teatr ognia, czyli Ogniste Show w wykonaniu grupy Spontan Fire.

- Bełżyce z kolei zorganizowały imprezę dla miłośników motoryzacji. "Zapraszamy wszystkich, posiadaczy pojazdów mechanicznych - samochody osobowe, motocykle, quady, ciągniki siodłowe, rolnicze... itp. Oczywiście, Was, piesi, również! W jakim celu? Chwilę przed Światełkiem do Nieba (19:30) na Placu Targowym, ustawimy nasze pojazdy w ogromne MOTORYZACYJNE SERDUCHO" - zaznaczają organizatorzy.

- Gwiazdą wieczoru w Sosnowcu będzie z kolei Roksana Węgiel, a w Białymstoku o godz. 20:05 rozpocznie się koncert zespołu Kombi.

Wszystkie wydarzenia dostępne na stronie WOŚP

Zagraj z nami! Razem pokonamy sepsę - dorzuć się do naszej skarbonki!

WOŚP zakupi sprzęt do szybkiej diagnostyki sepsy

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.

Fundacja informuje, że ze środków zebranych w tym roku planuje kupić między innymi urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF, analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności, analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego, zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych i systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń, a także komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.

W zeszłym roku Fundacja WOŚP zebrała podczas finałowej zbiórki ponad 224 miliony 376 tysięcy złotych. Celem zbiórki było zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

#JedenDzieńDłużej to licytacje Gazeta.pl z okazji finału WOŚP

Już piąty raz wspieramy Wielką Orkiestrę i oddajemy szacunek tragicznie zmarłemu prezydentowi Gdańska. Paweł Adamowicz nie mógł dokończyć swojej zbiórki na rzecz WOŚP, więc my mu w tym pomagamy – do końca świata i jeden dzień dłużej. Nasze licytacje finiszują w poniedziałek 30 stycznia, dzień po finale WOŚP, a zebrane pieniądze w całości zasilą konto Orkiestry na rzecz wsparcia szpitali sprzętem do walki z sepsą.

Wszystkie licytacje:

Licytuj z nami przez #JedenDzieńDłużej [WSZYSTKIE AUKCJE]