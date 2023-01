WOŚP 2023. Ile zarabia Jurek Owsiak? Niektórzy mogą być zaskoczeni

W niedzielę 29 stycznia wypada kolejny, 31. już, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przy okazji organizowanej przez fundację zbiórki powraca coroczny temat zarobków jej założyciela. Odpowiadamy na pytanie, ile zarabia Jerzy Owsiak.

Jerzy Owsiak podkreśla, że nie zarabia w pracy dla fundacji WOŚP

W ubiegłym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała 224 376 706,35 zł. Pieniądze z trzydziestego finału powędrowały na zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do diagnostyki i leczenia wzroku dzieci. W tym roku WOŚP gra pod hasłem "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych"

Dotychczas w ciągu wszystkich 30 finałów Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała 1,75 miliarda złotych. Kwoty pochodzące z publicznych zbiórek robią ogromne wrażenie. Jednocześnie od kilku lat stają się powodem do dyskusji na temat zarobków samego szefa fundacji. Lider orkiestry rozwiewa wszelkie wątpliwości i podkreśla, że nie pobiera żadnych pieniędzy z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu Fundacji WOŚP. Informacja ta może wzbudzić niemałe zaskoczenie zwłaszcza wśród osób nieprzychylnych orkiestrze i jej szefowi, które od lat rzucają wobec niego bezpodstawne oskarżenia o przywłaszczanie pieniędzy pochodzących z działalności WOŚP.

Ile zarabia Jerzy Owsiak? Skąd czerpie fundusze?

Skąd więc Jurek Owsiak czerpie fundusze? Organizator WOŚP sam odniósł się do tego kilka lat temu we wpisie na Facebooku. Nie ukrywał swoich zarobków i podkreślał, że nie pochodzą one z pracy fundacji. "Ja, Jurek Owsiak, od 6 lat pracuję w firmie Złoty Melon, która jest jednoosobową spółką należącą tylko i wyłącznie do Fundacji WOŚP i która ma na celu pozyskiwanie pieniędzy dla Fundacji poprzez prowadzenie wszelkich działań gospodarczych z nią związanych" - podkreślał w mediach społecznościowych. "Jestem prezesem zarządu tej spółki i moje wynagrodzenie 'na rękę' wynosi ok. 10 tys. złotych. Jego wielkość nie zmieniła się w ostatnich latach znacząco, bo ostatnia moja podwyżka miała miejsce w październiku 2017 roku i wynosiła 1000 zł" - dodał we wpisie pochodzącym z 2019 roku.

Firma Złoty Melon zajmuje się m.in. sprzedażą gadżetów z logo WOŚP, organizacją Pol’and’Rock Festival, czy szkoleniami dla firm.

31. Finał WOŚP. Organizatorzy otwarcie o procedurach fundacji

Warto podkreślić, że umieszczony na oficjalnej stronie WOŚP komunikat odnoszący się do procedur związanych z zebranymi środkami, informuje, że te zgodnie z prawem w całości muszą być przeznaczone na cele zbiórki. "Ostateczną sumę zebranych w każdym Finale środków, potwierdzoną wyciągiem bankowym, podajemy do publicznej wiadomości tradycyjnie 8 marca. W tym samym terminie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji składamy sprawozdanie dotyczące ilości środków zebranych w ogólnopolskiej zbiórce publicznej oraz poniesionych na jej zorganizowanie kosztów" - informują organizatorzy.

Cele 31. Finału WOŚP

