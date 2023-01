Zobacz wideo Akcja policji i straży w Sokołowie Podlaskim. Mężczyzna zadzwonił, że utknął w zaspie i nie wie, gdzie jest

Jak podkreśliły Lasy Państwowe, "śnieg pozwala nam odkryć wiele tajemnic lasu". "Gdy zalega na jego dnie, w niektórych miejscach, po deszczu lub w trakcie odwilży, z łatwością dostrzeżemy żółte plamy. I choć instynktownie się żółtego śniegu wystrzegamy, to w tym przypadku jest to zjawisko zupełnie naturalne" - czytamy we wpisie.

REKLAMA

"Wystarczy spojrzeć w górę by dostrzec np. martwe gałęzie, z których woda wypłukuje garbniki (taniny), barwiące śnieg na taki żółto-pomarańczowo-brązowy kolor" - tłumaczą leśnicy. Jednocześnie przestrzegają, aby takiego śniegu nie próbować jeść. "Taniny wykazują właściwości toksyczne" - zaznaczają.

***

Dziś 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagraj z nami! Razem pokonamy sepsę - dorzuć się do naszej skarbonki!

#JedenDzieńDłużej to licytacje Gazeta.pl z okazji finału WOŚP

Już piąty raz wspieramy Wielką Orkiestrę i oddajemy szacunek tragicznie zmarłemu prezydentowi Gdańska. Paweł Adamowicz nie mógł dokończyć swojej zbiórki na rzecz WOŚP, więc my mu w tym pomagamy – do końca świata i jeden dzień dłużej. Nasze licytacje finiszują w poniedziałek 30 stycznia, dzień po finale WOŚP, a zebrane pieniądze w całości zasilą konto Orkiestry na rzecz wsparcia szpitali sprzętem do walki z sepsą.

Wszystkie licytacje:

Licytuj z nami przez #JedenDzieńDłużej [WSZYSTKIE AUKCJE]