Katowice. Wybuch gazu w kamienicy. Jest druga ofiara śmiertelna

- W trakcie dalszych prac ratunkowo-poszukiwawczych o godz. 14.43 zostało odnalezione ciało drugiej osoby. Niestety został stwierdzony zgon. Chciałbym złożyć serdeczne kondolencje i wyrazy współczucia wszystkim bliskim. Prawdopodobnie pod gruzami nie znajduje się już nikt - mówił w piątek po południu wojewoda śląski.

Oznacza to, że w wybuchu życie straciły dwie kobiety. Ciało pierwszej z nich odnaleziono ok. dwóch godzin wcześniej. Z medialnych doniesień wynika, że to matka i córka.

Do szpitali trafiły cztery osoby, w tym dwie dziewczynki w wieku 3 i 5 lat. Życie rannych nie jest zagrożone.

Katowice. Eksplozja w kamienicy

Wojewoda zaznaczył, że strażacy będą kontynuowali przeszukiwanie gruzów budynku, by upewnić się, że nikt nie został uwięziony. Jarosław Wieczorek poinformował także, że bliskim osób, które zginęły lub zostały ranne, udzielana jest pomoc psychologiczna.

Budynek, w którym doszło rano do wybuchu gazu, był plebanią kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Eksplozja gazu w Katowicach. Spod gruzów wydobyto psa

Prezydent Katowic Marcin Krupa przekazał, że mieszkańcy kamienicy będą mieli zapewniony nocleg - zarezerwowano dla nich miejsca w hotelach. Wszyscy potrzebujący zakwaterowania skorzystali jednak z pomocy bliskich lub znajomych.

W wyniku eksplozji uszkodzone zostały m.in. dwie sąsiednie szkoły, gdzie siła eksplozji wybiła szyby w oknach.

