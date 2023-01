Zgodnie z zapowiedziami synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w piątek 27 stycznia zachmurzenie na południu kraju było duże, a nawet całkowite. Jedynie w górach powyżej 1500 m n.p.m. zdarzały się większe przejaśnienia. Właśnie taką sytuację zarejestrowały kamery w okolicach Giewontu.

Giewont tonie w morzu chmur. Jak nazywa się to zjawisko?

Na nagraniach udostępnionych przez IMGW widać Giewont, który momentami niemal całkowicie przykrywany jest przez chmury. Na przyspieszeniu wygląda to tak, jakby góry były zalewane przez fale. "Czy to fale morskie? Czy chmury w okolicy Giewontu? Rano chwilami chmury sięgały powyżej 1894 m n.p.m. przykrywając również 15-metrowy krzyż na Giewoncie. Bajecznie to wygląda! Sami zobaczcie!" - pisze IMGW w opisie nagrania.

Z dodanych do opisu tagów wynika, że widoczne na nagraniu zjawisko to tak zwane morze mgły. Powstaje ono w górach, zwykle podczas inwersji temperatury. Jak podaje portaltatrzanski.pl, oznacza to, że w pewnych warunkach temperatura, zamiast spadać wraz z wysokością, rośnie. Powstaje wówczas "dywan" czy "morze" mgieł lub niskich chmur, które utrzymują się na dużym obszarze w obniżeniach terenu. Poza inwersją musi jeszcze pojawić się zetknięcie dwóch warstw powietrza - z góry suchej, lżejszej i cieplejszej, a z dołu ciężkiej, zimnej i wilgotnej.

Morze mgły najczęściej pojawia się późną jesienią, gdy zjawisko inwersji temperatury jest o wiele częstsze. Może się jednak zdarzyć w pozostałych porach roku, ale należy ono do rzadkości. Morze chmur jest bardzo malownicze, a część z nas może kojarzyć je z obrazu "Wędrowiec nad morzem mgły" Caspara Davida Friedricha.

Caspar David Friedrich - 'Wędrowiec nad morzem mgły' fot. Wikimedia Commons

Poza tym morzu mgły często towarzyszy powstawanie widma Brockenu - gdy ponadnaturalnej wielkości cień obserwatora pojawia się na wprost przed nim lub niżej od niego na warstwach chmur.

IMGW udostępniło także drugie nagranie. Jest to wschód słońca nad Giewontem, z widzianą w tle Babią Górą. "Wszystko widziane z Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW na Kasprowym Wierchu, okiem kamery naszego obserwatora Witka Kaszkina" - czytamy na Twitterze. Poprzednie nagranie również zostało wykonane przez pana Kaszkina.

