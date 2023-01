Olkusz. Zakaz wstępu do lasów do marca. Powodem niebezpieczne zapadliska

Nadleśnictwo Olkusz w związku z niebezpiecznymi zapadliskami powstającymi na terenie powiatu olkuskiego wprowadziło zakaz wstępu do lasów. Ma on obowiązywać do końca marca 2023 roku, jednak w związku z nadal występującym zagrożeniem nadleśnictwo planuje przedłużyć okres obowiązywania zakazu - informuje "Gazeta Krakowska".

