Dorota Bawołek w 2008 roku została korespondentką Polsat News w Brukseli. Wcześniej pracowała tam dla brytyjskiej telewizji BBC. - Mogę potwierdzić, że nasza współpraca została zakończona - przekazał w środę (25 stycznia) Tomasz Matwiejczuk, rzecznik prasowy stacji, w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. Dodał, że telewizja nie planuje nikogo szukać na miejsce dziennikarki. Reporterzy będą wysyłani do stolicy Unii Europejskiej, gdy zajdzie taka potrzeba.

O tym, że Bawołek nie będzie już pracować dla stacji, przed dwoma tygodniami spekulował press.pl. Wskazywano, że korespondentka przestała pojawiać się na antenie. Portal miał uzyskać z kilku źródeł informację, że nie będzie ona już korespondentką Polsat News. Sama dziennikarka zaprzeczała jednak i mówiła, że nic jej nie wiadomo na ten temat.

Polsat zakończył współpracę z Bawołek. "Do Rzeczy" o poważnych oskarżeniach

Telewizja nie podała oficjalnego powodu zakończenia współpracy ze swoją wieloletnią korespondentką. Dziennikarze tygodnika "Do Rzeczy" twierdzą, że Dorota Bawołek podczas grudniowej imprezy Polsatu miała zlekceważyć obostrzenia związane z COVID-19, co wskazano jako jedną z przyczyn zwolnienia.

"Ponieważ właściciel Polsatu jest poważnie chory i przechodzi leczenie, które osłabiło mu odporność, zarządzono, że wszyscy goście mają się przetestować na COVID-19. Przetestowała się i Bawołek. Test wyszedł pozytywnie. Na bramce testów nikt jednak nie sprawdzał i udało się jej przedostać na salę. Gdzie cyknęła sobie parę selfiaczków, w tym z Solorzem. Potem zaś pochwaliła się, jaka to ona sprytna, że z COVID przedarła się na imprezę. No i Solorz się wściekł. Powiemy, że nas to nie dziwi"- pisali Cezary Gmyz i Piotr Gociek w rubryce "Dwaj panowie G". Bawołek nie skomentowała tych doniesień.

Dziennikarka podpadła TVP. Poszło o Tuska

W październiku 2022 r. Telewizja Publiczna wypomniała Dorocie Bawołek, że "przeszkodziła" ekipie stacji w uzyskaniu komentarza Donalda Tuska ws. zeznań współpracownika Marka Falenty - Marcina W. - który twierdził, że przekazał synowi lidera opozycji torbę z 600 tys. euro łapówki. Więcej na ten temat w artykule:

W "Wiadomościach" pojawił się nawet materiał poświęcony tej sytuacji. - Chcieliśmy zapytać szefa Platformy Obywatelskiej, jak komentuje zarzuty Marcina W., ale w nagraniu przeszkodziła reporterka telewizji Polsat - powiedział jego autor Marcin Sawicki. Zdaniem TVP dziennikarka chciała bronić Tuska. Z kolei Bawołek tłumaczyła, że TVP wysłała "zakamuflowanego kamerzystę", który chciał jej "ukraść materiał".

Wówczas w obronie pracownicy Polsatu stanęło Międzynarodowe Stowarzyszenie Dziennikarzy oraz Vera Jourova, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. "W Unii Europejskiej nie ma miejsca na oszczercze kampanie przeciwko dziennikarzom" - napisała na Twitterze. "Kampania nienawiści przeciwko Dorocie Bawołek jest niedopuszczalna i musi się skończyć. Ma pani moje wsparcie" - dodała.