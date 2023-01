Lubelskie. Wypakowywały worki z używaną odzieżą. W pościeli znalazły broń i amunicję

W sklepach z używaną odzieżą niejednokrotnie znaleźć można różne skarby, niekoniecznie ubrania. Tym razem jednak znalezisko wprawiło w osłupienie pracownice sklepu z używaną odzieżą w gminie Łabunie (woj. lubelskie), które w worku z pościelą odkryły broń i amunicję.

REKLAMA

Zobacz wideo Pobili kontrolera biletów. Policja prosi o pomoc w zidentyfikowaniu sprawców

Lubelskie. Broń w worku z używaną pościelą. Policjanci sprawdzą, czy jest prawdziwa

Dyżurny zamojskiej komendy policji otrzymał zgłoszenie o nietypowym znalezisku w poniedziałek późnym popołudniem. "Okazało się, że 45-letnia mieszkanka gminy Łabunie wraz z siostrą przygotowywała towar przeznaczony do sprzedaży w sklepie z używaną odzieżą, prowadzonym przez ich matkę. W trakcie rozpakowywania paczek z nowej dostawy natrafiły na nietypowe znalezisko. Nie kryły zaskoczenia, gdy w jednym z worków, pośród pościeli, zobaczyły przedmiot, który swoim wyglądem przypominał broń palną" - czytamy w komunikacie lubelskiej policji.

Kobiety natychmiast powiadomiły o sprawie funkcjonariuszy, którzy przyjechali na miejsce, wykonali niezbędne czynności i zabezpieczyli broń. Jak podaje policja, był to Walther PPK, kaliber 8 mm wraz z sześcioma sztukami amunicji. Pistolet trafi teraz do szczegółowej ekspertyzy, która wykaże, czy jest to broń palna.

Rydzyk promował służbę wojskową wśród emerytów za pieniądze MON

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Według wstępnych ustaleń przesyłka, w której znalazła się broń, do sortowni na terenie Polski trafiła z Niemiec. Później worek wraz z wieloma innymi został zakupiony przez właścicielkę sklepu z używaną odzieżą.

Ksiądz podczas kolędy bierze dwie koperty. Kwoty wpisuje w "tabelkę chwały"

"Pamiętajmy, że niedopuszczalne jest wchodzenie w posiadanie broni czy amunicji, nie będąc uprawnionym do tego stosownym zezwoleniem. Przepisy w tym zakresie są jednoznaczne. Posiadanie, chociażby jednego naboju, może przysporzyć wielu kłopotów. W przypadku odnalezienia tego typu przedmiotów zawsze należy poinformować policję" - przypominają funkcjonariusze.