Włamał się do piwnicy. Ukradł karton mleka i słoik ogórków. Grozi mu nawet 10 lat więzienia

Mimo że połączenie mleka i ogórków nie jest dobrym pomysłem, to właśnie po te zapasy sięgnął 27-latek, który włamał się do jednej z piwnic w powiecie bytowskim. Mężczyzna został już zatrzymany. Za to przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia.

