Jerzy Z. usłyszał zarzut sprzedawania produktów leczniczych bez zezwolenia, do czego dochodziło za pośrednictwem stron internetowych i w porozumieniu z Haliną K. i Piotrem D. 30 marca 2023 roku rozpocznie się proces w tej sprawie.

REKLAMA

"Naturoterapeuta" z dyplomem z AGH. Jerzy Z. wzbudza kontrowersje od 20 lat

Jerzy Z. kontrowersje wzbudzał znacznie wcześniej - bo już 20 lat temu. Mężczyzna nie ma wykształcenia medycznego, ale przez niektórych traktowany jest właśnie jako lekarz. Sam określa się mianem "dyplomowanego hipnoterapeuty" czy "naturoterapeuty". "Wiedzę medyczną" miał natomiast zdobyć z książek, dlatego nazywa się też samoukiem. W rzeczywistości studiował na AGH w Krakowie na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych. Pracował jako sprzątacz w Niemczech, kucharz w Australii, nurek czy komiwojażer.

Brak wykształcenia medycznego nie przeszkodził mu niestety w pisaniu pseudonaukowych książek, których wydania cieszą się ogromną popularnością. W jednej z nich zalecał m.in. podawanie dużych dawek witaminy C pacjentom onkologicznym - chociaż skuteczność tej metody została wielokrotnie podważona w badaniach naukowych. To samo "zalecał" osobom chorym na COVID-19. Jak podaje Onet, Główny Inspektorat Sanitarny i Naczelna Izba Lekarska w oficjalnych komunikatach zaprzeczały tym twierdzeniom i uznały, że są to treści wprost "zagrażające życiu i zdrowiu".

Inna z jego teorii zyskała rozgłos za sprawą publikacji w "Gazecie Wyborczej". Dziennikarze opisali, jak Jerzy Z. na jednym z wykładów mówił o tym, że podczas hipnozy rzekomo "można wpłynąć na kobietę" w taki sposób, że "zaczyna jej się powiększać biust i piersi rosną i rosną...". - Po 12 tygodniach nawet około 12 cm w obwodzie - twierdził.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Wisełka. Mięsożerna bakteria w Bałtyku. Pan Jarosław niemal stracił nogę

Jak podaje SWPS, Jerzy Z. polecał swoim klientom zakupy takich przedmiotów, jak "strukturyzator wody", który według producenta miał "usuwać zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne, (...) przywracać wodzie utraconą pamięć magnetyczną porządkując jej dipole". "Wspomniane 'przywracanie wodzie pamięci' to pseudonaukowa, niepotwierdzona teoria, wg której woda gromadzi i przechowuje informacje, a następnie przenosi je na inne cząsteczki" - wyjaśnia SWPS.

Jerzy Z. uważał też, że w kilka dni można wyleczyć refluks przełyku, nadczynność tarczycy czy poważną chorobę autoimmunologiczną, którą jest choroba Leśniowskiego-Crohna. Przy okazji podważał autorytet prawdziwych medyków.

Lekarze już wcześniej ostrzegali, że twierdzenia Jerzego Z. mogą zagrażać nie tylko zdrowiu, ale nawet życiu osób, które się do niego zgłoszą. Zaznaczali, że jego teorie są szkodliwe i sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną i naukową.

Morderstwo Madzi z Sosnowca. Katarzyna W. nie wyjdzie na wolność do 2032 roku