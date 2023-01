Morawiecki o Leopardach: Niemcy zwlekają, kluczą. "Trudne do zrozumienia"

Wniosek polskiego rządu o zgodę na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard dotarł do Berlina. Szef niemieckiego MON sugeruje rozpoczęcie szkolenia ukraińskich żołnierzy z obsługi tego sprzętu. Ale decyzję podejmie kanclerz.

Do sprawy odniósł się we wtorek premier Mateusz Morawiecki. - Mam nadzieję, że ta odpowiedź ze strony Niemiec przyjdzie szybko, bo Niemcy zwlekają, kluczą. Działają w trudny do zrozumienia sposób. Bardzo wyraźnie widzimy, że nie chcą w szerszej skali pomagać broniącej się Ukrainie. Co to oznacza? Strach? Jakąś niezrozumiałą do końca obawę? Czy myślą, że powrót do relacji z Rosją jest jeszcze możliwy? - pytał szef rządu. Stwierdził, że koalicja w sprawie wsparcia naszego wschodniego sąsiada powinna się rozrastać.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że Niemcy - jako duże i silne państwo - powinny "w ogromnym stopniu dołożyć się do wspólnej koalicji państw, które pomagają Ukrainie".

- W kontekście przekazania Leopardów dla broniącej się Ukrainy Polska znów jest w awangardzie, znów organizujemy pomoc i przyciskamy Niemców - dodał Morawiecki. Premier zaznaczył także, że ukraińscy żołnierze już szkolą się w Polsce. - Będziemy to kontynuować - zapewnił szef rządu.

Zdecyduje kanclerz

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius powiedział we wtorek, że kraje, które chcą przekazać Ukrainie czołgi Leopard, powinny rozpocząć szkolenie ukraińskich żołnierzy z obsługi tego sprzętu. - Nie stoimy temu na drodze - powiedział, sugerując tym samym, że Niemcy nie będą przeszkadzać partnerom, którzy zechcą przekazać Ukrainie własne czołgi niemieckiej produkcji. Berlin nadal jednak nie podjął decyzji w sprawie dostaw czołgów z własnych zasobów.

- Przygotowuję się do ewentualnej decyzji o przekazaniu czołgów Leopard i wyrażenia zgody na to dla innych partnerów europejskich i natowskich - powiedział Pistorius w telewizji ZDF. Decyzja w tej sprawie należy jednak do urzędu kanclerskiego, dodał.

Warszawa zapowiadała wcześniej, że jest gotowa dostarczyć Kijowowi 14 czołgów Leopard w ramach międzynarodowej koalicji. Według polskiego rządu prowadzi on negocjacje na temat takiej koalicji z około 15 państwami. Kanclerz Olaf Scholz znajduje się pod coraz większą presją z powodu swojego dotychczasowego sprzeciwu wobec dostaw czołgów Leopard do Ukrainy.