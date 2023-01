Warszawa. W centrum miasta powstanie plebania o wysokości około 20 m. "To teren historyczny"

Urząd Dzielnicy Śródmieście 28 grudnia wydał pozytywną decyzję, dotyczącą warunków budowy nowej plebanii w ramach parafii św. Barbary w Warszawie - informuje "Gazeta Wyborcza". Budynek będzie wysoki na około 20 metrów i szerokości około 30 metrów z pięcioma kondygnacjami oraz dwoma poziomami podziemnymi przeznaczonymi na garaże. Budynek ma stanąć niedaleko kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła przy ulicach Nowogrodzkiej, św. Barbary, Wspólnej oraz Emilii Plater.



Warszawa. Przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła ma powstać kilkukondygnacyjna plebania

Budynek, który ma zostać wybudowany przy obecnej plebanii, ma spełniać różnorodne funkcje - będzie służyć jako biuro, miejsce zamieszkania zbiorowego, a także będzie pełnił funkcje sakralne. - Na początku listopada inwestycja została uzgodniona z Zarządem Terenów Publicznych oraz Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - przekazuje rzecznik Śródmieścia Paweł Siedlecki w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Kontakt z konserwatorem był konieczny, ponieważ miejsce, na którym stanie nowy budynek, od 2020 roku jest wpisane do rejestru zabytków. Kościół został wybudowany w latach 1946-57 na fundamentach świątyni z XIX wieku, która została wysadzona przez Niemców po Powstaniu Warszawskim. Parafię otacza również teren dawnego Cmentarza Świętokrzyskiego z lat 1781-1860, a ogrodzenie parafii stanowią stacje Drogi Krzyżowej z końca XIX i początku XX wieku. Zabytkiem są również aktualna plebania (dawna wikariatka z XIX wieku) oraz kaplica św. Barbary z XVIII wieku.

Na sąsiadującej z plebanią działce ma powstać wieżowiec Roma Tower, który chce zbudować warszawska kuria oraz firmy BBI Development i Liebrecht & Wood. Monika Sarnecka z BBI Development, pełniąca funkcję rzeczniczki parafii przekazuje, że budowa nowej plebanii będzie związana z rewitalizacją terenu przy kościele, kościoła oraz kaplicy św. Barbary. Znajdą się tam m.in. - kancelaria parafialna, część kuchenno-gospodarcza wraz z refektarzem, pomieszczenia dla grup i wspólnot parafialnych, część mieszkalna dla księży z wewnętrzną kaplicą, parking podziemny w niezbędnym zakresie, a także pomieszczenia centrum ewangelizacyjnego - informuje Monika Sarnecka, cytowana przez "Gazetę Wyborczą".

Narodowy Instytut Dziedzictwa nie pochwala budowy plebanii

W maju 2021 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa wydał opinie w tej sprawie. "Zamiar budowy nowej plebanii na terenie stanowiącym obszar historycznego Cmentarza Świętokrzyskiego stanowi drastyczną ingerencję w obszar zabytkowej nieruchomości, wysoce szkodliwą dla jej integralności".

Parafia we wtorek 24 stycznia odniosła się do informacji na temat dawnego cmentarza i umiejscowienia nowej plebanii. "Na terenie Parafii nie znajduje się zabytkowy cmentarz. Został on zlikwidowany w XIX w. Do rejestru zabytków wpisane są m.in. kościół św. Ap. Piotra i Pawła, kaplica św. Barbary czy Droga Krzyżowa. Wpisane są zresztą, co należy bardzo wyraźnie podkreślić, na wniosek Parafii św. Barbary" - czytamy na Facebooku.

Narodowy Instytut Dziedzictwa ostrzegł również, że głębokie wykopy, które zostaną przeprowadzone podczas budowy, mogą uszkodzić drzewa rosnące przy kościele i negatywnie wpłyną na sytuację wodną terenu.

Powstała opinia Narodowego Instytutu Dziedzictwa została sporządzona na prośbę wojewódzkiego konserwatora zabytków. Natomiast rzecznik Andrzej Mizera przekonuje, że opinia ta została zamówiona do innego postępowania i dotyczy jedynie wpisu do rejestru zabytków. Natomiast jak podaje "Gazeta Wyborcza" , w opinii uwzględniono, że dotyczy ona właśnie tej inwestycji. Według rzecznika inwestor plebanii podważył treść przekazanej opinii oraz jej rzetelność i zamówił inną opinię, której argumenty konserwator uznał za słuszne.

- W zbiorach urzędu znajduje się ekspertyza prof. dr. hab. inż. arch. Jacka Gyurkovicha z Katedry Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, która stwierdza, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na wspomnianym terenie były przeprowadzone prace budowlane, a forma budynku nie koliduje z architekturą kościoła - przekazał Mizera, cytowany przez "Gazetę Wyborczą".

