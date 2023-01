Do kradzieży doszło w czwartek 19 stycznia podczas mszy o godzinie 12:00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Suwałkach. W niedzielę parafia zamieściła nagranie na Facebooku i zwróciła się z apelem do wszystkich, którzy rozpoznają złodziejkę o kontakt z plebanią lub policją.

Na niespełna minutowym filmie widać, jak młoda kobieta podchodzi do jednej z ławek z tyłu kościoła, z której przed chwilą wyszła kobieta, udając się do komunii, czyli przechodząc do przodu kościoła. Kobieta w czapce rozgląda się, wchodzi do ławki, stoi w niej kilka sekund, po czym wychodzi ze skradzioną torebką.

[Kobieta] wyszła, zabierając portfel z pieniędzmi i dokumentami. Torebkę bez portfela pozostawiła w przedsionku na stoliku

- czytamy na profilu sanktuarium.

Suwałki. Zuchwała kradzież podczas mszy w sanktuarium

Proboszcz parafii z Suwałk ks. Jarema Sykulski podkreślił, że "siódme przykazanie - nie kradnij - wciąż obowiązuje". - Monitoring na pewno pomaga w ujawnieniu tego typu czynów - zauważył w rozmowie z tvn24.pl.

Kradzież została zgłoszona na policję. Pracujemy nad sprawą, ustalamy szczegóły

- przekazała z kolei komisarz Eliza Sawko z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Wiadomo, że z portfela zniknęło kilkaset złotych i dokumenty. Pokrzywdzona to 75-letnia mieszkanka powiatu suwalskiego.

