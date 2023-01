We wrocławskim zoo na świat przyszedł kolejny osobnik z gatunku kanczyla filipińskiego. Gatunek szerzej znany jest pod nazwą myszojeleń, która została rozpowszechniona m.in. za sprawą internetowego hitu Luizy Kuklińskiej, piosenki "Myszojeleń" z 2020 roku.

Pracownicy zoo nie kryją dumy i trzymają kciuki, aby kolejny młody osobnik, który się urodził we Wrocławiu, okazał się chłopcem.

W Europie są tylko dwa samce kanczyla filipińskiego

"Na razie nie znamy płci malucha. Trzymajcie kciuki, aby był to chłopiec. Wśród kilkunastu osobników w Europie są tylko dwa samce - Johnny English z wrocławskiego zoo oraz Sulu, który urodził się u nas i wyjechał do ZOO Rotterdam" - napisali na Facebooku pracownicy z wrocławskiego zoo. Młody kanczyl filipiński na świat przyszedł 10 grudnia, o czym jednak opiekunowie poinformowali nieco później, pod koniec ubiegłego roku. W ogrodach zoologicznych na całym świecie żyje jedynie 13 osobników tego gatunku, z czego 11 z nich to samice, z tego względu zoologowie liczą, że nowy osobnik okaże się samcem.

Myszojeleń, czyli kanczyl filipiński. Gatunek zagrożony wyginięciem

Sytuacja kanczyli filipińskich jest niezwykle trudna. Należą do jednego z dziesięciu gatunków kanczyli i jednocześnie są jednym z najbardziej zagrożonych w grupie. Wszystko za sprawą ich znikających terytoriów, które ludzie zabierają im na rzecz plantacji palmy olejowej.

Niewielka liczebność w naturze sprawiła, że zdecydowano się na hodowle zachowawcze w ogrodach zoologicznych na terenie Europy. Pierwsze kroki podjęło w tej sprawie zoo we Wrocławiu. Od tego czasu zoolodzy badają m.in. zachowania tych zwierząt oraz ich biologię, aby coraz lepiej chronić je w naturze.