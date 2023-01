Poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek ma pięć mieszkań. "Pracowałem i zarobiłem, to mam"

Poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek wypowiedział się na temat swojego oświadczenia majątkowego, w którym przyznał, że ma pięć mieszkań: "Pracowałem i zarobiłem, to mam". Swoje wątpliwości wyraził jednak w kwestii wytycznych co do wyceny nieruchomości, które zdaniem polityka powinny być ustalone przez Kancelarię Sejmu.

