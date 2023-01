Ratowników GOPR-u wspierali strażacy, m.in. z OSP Mnich, miejscowości oddalonej o ok. 25 kilometrów od Ustronia. To właśnie oni na Facebooku zrelacjonowali nocną akcję służb. Dyspozycja, którą dostali ratownicy dotyczyła wyjazdu do Ustronia w rejon ulicy Akacjowej, która prowadzi na Małą Czantorię. W tym rejonie zaginął turysta.

Beskid Śląski. Ratunek w ostatniej chwili, zagubiony mężczyzna mógł zamarznąć

Grupa poszukiwawcza pracowała w trudnym terenie i dzięki zaangażowaniu ratowników udało się dotrzeć do osoby zaginionej - podają strażacy. Mężczyźnie natychmiast udzielono pierwszej pomocy i zabezpieczono go termicznie, ponieważ temperatura jego ciała drastycznie spadła. Dopiero po chwili ratownicy mogli przewieźć odnalezionego turystę do punktu, z którego zabrało go pogotowie ratunkowe.

Ratownicy medyczni z Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego przewieźli mężczyznę do Szpitala Śląskiego w Cieszynie. W akcji poszukiwawczo-ratunkowej uczestniczyły zastępy z wszystkich jednostek OSP Miasta Ustroń, policja, ratownicy medyczni oraz GOPR Beskidy.

IMGW ostrzega przed gołoledzią i marznącymi opadami

W niedzielę 22 stycznia ostrzeżenia obejmują duży obszar kraju. Dla części województwa mazowieckiego i podlaskiego, a także w południowej połowie Polski - od Legnicy, przez Piotrków Trybunalski i Radom, po Lublin i Chełm - wydane zostały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami. Jak czytamy, "prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź".

Ostrzeżenia obowiązują od godziny 22:00 na Mazowszu i Podlasiu, a także od godziny 15:00 na pozostałym obszarze kraju, do godzin porannych w poniedziałek (9:00-10:00). Na kolejne dni synoptycy przygotowali jednak prognozę zagrożeń.

