W sobotę 21 stycznia w Rzeszowie odbyło się noworoczne spotkanie działaczy i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. List do jego uczestników wystosował prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński.

REKLAMA

Zobacz wideo Leszczyna: Jak PiS porządzi jeszcze trochę, to zagrożone jest nasze miejsce w UE, ale i NATO

Rzeszów. Jarosław Kaczyński w liście: Niech nowy rok przyniesie pokój

Życzenia od Kaczyńskiego przeczytał sekretarz generalny partii Krzysztof Sobolewski. W liście prezes PiS podkreślił, że choć nie mógł fizycznie zjawić się w Rzeszowie, jest na miejscu "obecny duchem", a Podkarpacie "jest mu bardzo bliskie i drogie". W dalszej części Kaczyński odniósł się między innymi do wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą.

"Niech nowy rok przyniesie także pokój w naszej części Europy, pokój zwycięski dla Ukrainy, dla Rosji kładący co najmniej na dłuższy czas kres imperialnym dążeniem Moskwy, choć najlepiej by było, by jej klęska przyniosła koniec autokratycznej formule sprawowania w niej władzy" - napisał Jarosław Kaczyński, podkreślając, że im Polska będzie silniejsza, tym lepiej będzie mogła zapewnić rzeczywistą pomoc Ukrainie, bohatersko walczącej z rosyjską agresją. Według prezesa PiS, między innymi to jest stawką w nadchodzących wyborach.



Więcej aktualnych wiadomości z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Suski komplementuje Kaczyńskiego: Był pogodny, gotowy do walki o Polskę

Kaczyński do mieszkańców Rzeszowa: Potrzebujemy kontynuacji procesu "dobrej zmiany"

Zdaniem Kaczyńskiego wygrana Prawa i Sprawiedliwości jest potrzebna nie tylko Polsce, ale i Europie. "Potrzebujemy w wymiarze wewnętrznym kontynuacji najszerzej pojętego procesu 'dobrej zmiany', a w wymiarze zewnętrznym utrzymania dotychczasowego kursu w polityce zagranicznej, kursu zorientowanego na umacnianie naszej podmiotowości oraz na rzeczywistą pomoc bohatersko walczącej z barbarzyńską rosyjską agresją Ukrainie" - napisał.

Państwom naszego regionu, bo ich racją stanu jest zwiększenie roli politycznej krajów naszej części kontynentu. Z kolei Europa potrzebuje rządzonej przez prawicę Polski, by mogła skutecznie przeciwdziałać dominującym w europejskiej polityce - miejmy nadzieję, że do czasu - siłom lewicowo-liberalnym

- zaznaczył prezes PiS, podkreślając, że stawka nadchodzących wyborów "jest ogromna". "Mamy poważną szansę na ich wygranie i nie możemy jej zmarnować. Polski na to nie stać" - uznał prezes PiS i zaapelował do członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości "o wytężoną, codzienną pracę polityczną".

Duży wzrost poparcia dla PiS i KO, spada liczba osób niezdecydowanych [SONDAŻ]