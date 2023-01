Do kiedy utrzyma się śnieg? Jęzor chłodu ze wschodu przyniesie mróz do -11 stopni [PROGNOZA]

W niedzielę 22 stycznia Polska znajdzie się na skraju niżu, którego centrum znajduje się we Włoszech. Za jego sprawą napływać będzie ciepłe powietrze polarno-morskie. Jak przekazała Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w rozmowie z PAP, tego dnia możliwe są przelotne opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu, a na północnym wschodzie samego deszczu. Temperatura będzie dodatnia, przez co szanse na to, że pokrywa śnieżna się utrzyma - poza górami - nie są duże.

Do kiedy utrzyma się śnieg? IMGW przewiduje kolejne opady śniegu

Jak dodaje IMGW w mediach społecznościowych, "według najnowszej realizacji modelu ECMWF pokrywa śnieżna utrzyma się w kraju co najmniej do przyszłego weekendu". "Od czwartku/piątku model prognozuje kolejne opady śniegu" - czytamy we wpisie.

Z prognoz wynika, że od nocy z poniedziałku na wtorek pojawi się w Polsce wyższy niż w ostatnich dniach mróz. W północnej Polsce temperatury spadną do -5 stopni. Mróz ten pojawi się jednak tylko w górach oraz w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i w północnych powiatach Wielkopolski. Następnej nocy - z wtorku na środę - w tym samym obszarze termometry będą pokazywać już do nawet -7 stopni.

Od środy temperatura zacznie powoli spadać w całej Polsce, a w czwartek temperatura poniżej 0 stopni utrzyma się także w ciągu dnia. Najchłodniej będzie we wschodniej i południowej części kraju, gdzie rano i w nocy będzie do -4 stopni. Noc z piątku na sobotę ma być jeszcze chłodniejsza. W województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i częściowo łódzkim pojawi się "jęzor chłodu", a temperatura spadnie miejscami do -11 stopni. Duży mróz utrzyma się w sobotę, jednak po niedzieli temperatura znów zacznie rosnąć.

Na mapach pogodowych widać, że śnieg pojawi się jeszcze w poniedziałek 23 stycznia. Wówczas ma padać deszcz ze śniegiem i sam śnieg jedynie na południu w górach oraz w województwie mazowieckim i podlaskim. We wtorek i środę synoptycy nie przewidują żadnych opadów. W czwartek natomiast w Polsce pojawi się kolejny front, który przyniesie ze sobą deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Dzięki ujemnej temperaturze pokrywa śnieżna będzie się utrzymywać. Należy też uważać na oblodzenia dróg i chodników.

