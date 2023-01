Ostrzeżenie IMGW. Pogoda nadal nas nie oszczędza. Uwaga na marznący deszcz, gołoledź i zawieje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia meteorologicznie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. "Opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym ograniczające widzialność do 100 m. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm do 15 cm" - informuje IMGW.

Instytut informuje, że w południowych powiatach województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego występować mogą słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź.

W niedzielę zachmurzenie całkowite i duże, na północy kraju okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C, -1 st. C na południu i północnym wschodzie do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim i nad morzem. Wiatr na ogół umiarkowany, nad morzem w porywach do 60 km/h, północno-wschodni, będzie powodował zawieje śnieżne.

IMGW ostrzega, co może nas czekać w ciągu nadchodzącej doby. Jak przekazuje instytut, powinniśmy uważać na: "bardzo śliskie drogi, chodniki, tory, pasy startowe, oblodzenie linii napowietrznych mogące powodować ich zrywanie, uszkodzenia drzewostanu liczne złamania gałęzi, oblodzenie statków powietrznych w locie oraz na powierzchni ziemi, powodujące trudności komunikacyjne, opóźnienia lotów i niebezpieczeństwo wypadku, oblodzenie statków oraz infrastruktury portowej, utrudnienia w działaniu turbin wiatrowych, ryzyko licznych kontuzji i złamań".

W nocy z niedzieli na poniedziałek w większości regionów utrzyma się duże zachmurzenie. Na wybrzeżu pojawią się jednak większe przejaśnienia. Wysoko w Tatrach zachmurzenie będzie z kolei małe. Miejscami wystąpią także opady śniegu - głównie w centrum i na zachodzie kraju. Na wschodzie wystąpią z kolei opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Miejscami możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Na południowym wschodzie miejscami pojawią się z kolei mgły ograniczające widzialność do 200 m. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany i porywisty, wschodni i północno-wschodni.

Jak poinformował Polską Agencję Prasową rzecznik prasowy PSP Karol Kierzkowski, w sobotę straż pożarna interweniowała prawie 4,5 tys. razy. Najczęściej strażacy wyjeżdżali do zdarzeń w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Mazowszu. Trzech ratowników zostało rannych podczas działań

- Najwięcej zgłoszeń było w woj. małopolskim - 2035, podkarpackim - 810, a także mazowieckim - 428. Straż Pożarna była też wzywana 317 razy w woj. lubelskim, 290 razy w woj. śląskim, 159 razy w woj. świętokrzyskim i 104 razy w woj. podlaskim - przekazał Karol Kierzkowski, cytowany przez RFM24.

Trzech ratowników odniosło obrażenia w trakcie usuwania przewróconych drzew. Stało się to w województwach śląskim, lubelskim i pomorskim.